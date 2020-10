Dwaj uczestnicy spotkania z Łukaszenką wypuszczeni z aresztu śledczego

Dwóm współpracownikom Wiktora Babaryki, z którymi w sobotę w areszcie śledczym spotkał się Aleksandr Łukaszenko, złagodzono środek zapobiegawczy na areszt domowy.

Jak podaje portal Tut.by, powołując się na państwową telewizję „Biełaruś 1”, członkowie grupy inicjatywnej Wiktora Babaryki – biznesmen Jurij Woskriesienski i dyrektor spółki IT PandaDoc Dmitrij Rabcewicz – wyszli z aresztu śledczego. Stało się to dzień po tym, jak Aleksandr Łukaszenko spotkał się z grupą uwięzionych opozycjonistów, w tym z Woskriesienskim i Rabcewiczem, w areszcie śledczym.

Według białoruskiego portalu Woskriesienski ujawnił, że spotkanie z białoruskim przywódcą zakończyło się „konstruktywnie”, chociaż chwilami odbywało się na „podwyższonych tonach”.

Biznesmen powiedział, że polecono mu przygotowanie propozycji zmian w konstytucji i nakreślenie przygotowań do uwolnienia szeregu osób, które „okazały się dla naszego kraju nie tak niebezpieczne społecznie, jak się wydawało na pierwszym etapie”.

Dmitrij Rabcewicz zadeklarował, że zamierza zająć się prowadzeniem biznesu.

Two participants of yesterday's meeting with Lukashenka were released from KGB prison (they remain under investigation). Apparently, Dzmitry Rabtsevich and political scientist Yury Voskresensky agreed to collaborate with authorities and work on the New Constitution. pic.twitter.com/yn0jOwlcEq

— Franak Viačorka (@franakviacorka) October 11, 2020