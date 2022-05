Kanada ogłosiła nowe wsparcie dla Ukrainy [+VIDEO]

Premier Kanady Justin Trudeau ogłosił w niedzielę zwiększenie pomocy dla Ukrainy – poinformowała agencja prasowa Reuters.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, premier Kanady Justin Trudeau, przemawiając na niedzielnej konferencji prasowej po rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, powiedział również, że Kanada nakłada nowe sankcje na rosyjskie osoby i podmioty w związku z inwazją Moskwy na Ukrainę.

„Dzisiaj ogłaszam większą pomoc wojskową, drony, zdjęcia satelitarne, broń strzelecką, amunicję i inne wsparcie, w tym finansowanie operacji rozminowywania” – powiedział Trudeau.

„Nałożymy nowe sankcje na 40 Rosjan i pięć podmiotów, oligarchów i bliskich współpracowników reżimu w sektorze obronnym, wszyscy współwinni wojny Putina” – mówił.

Jak informowaliśmy wcześniej, premier Kanady Justin Trudeau złożył w niedzielę niezapowiedzianą wizytę w podkijowskim mieście Irpień. „Kanada zawsze stanie ramię w ramię z Ukrainą” – oświadczył kanadyjski premier.

„Właśnie miałem zaszczyt rozmawiać z premierem Kanady Justinem Trudeau. Przyjechał do Irpienia, by na własne oczy zobaczyć ten koszmar, do którego doprowadzili w naszym mieście rosyjscy okupanci” – przekazał na Telegramie mer Irpienia Ołeksandr Markuszyn. Do wpisu dodał zdjęcia przedstawiające wizytę kanadyjskiego premiera.

„Był w szoku. Zobaczył spalone i całkowicie zniszczone nie obiekty wojskowe, a domy mieszkańców Irpienia, którzy jeszcze niedawno cieszyli się życiem i mieli swoje plany na przyszłość” – napisał Markuszyn. Podziękował władzom Kanady i wyraził nadzieję, że kraj pomoże w odbudowie zniszczonych ukraińskich miast m.in. Irpienia.

„Jesteśmy tutaj, aby pokazać nasze wsparcie dla Ukrainy i jej mieszkańców. Nasze przesłanie do Prezydenta Zełenskiego i Ukraińców brzmi: Kanada zawsze stanie ramię w ramię z Ukrainą” – oświadczył na Twitterze Justin Trudeau.

I’m in Ukraine with @cafreeland and @melaniejoly today. We’re here to show our support for Ukraine and its people. Our message to President @ZelenskyyUa and Ukrainians is this: Canada will always stand shoulder to shoulder with Ukraine. More to come on our visit.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 8, 2022