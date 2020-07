Polski sąd wystawił Europejski Nakaz Aresztowania obywatelki Niemiec, b. nadzorczyni SS

Pion śledczy IPN poinformował, że Sąd Okręgowy w Poznaniu wystawił Europejski Nakaz Aresztowania wobec obywatelki Niemiec, która była nadzorczynią w obozie pracy przymusowej, w którym w nieludzkich warunkach w latach 1944-1945 trzymano polskie więźniarki.

Jak podała w piątek w komunikacie Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (pion śledczy IPN) postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec obywatelki Niemiec – byłej nadzorczyni SS (SS Aufseherin) w obozie pracy przymusowej Mittweida, będącym filią niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Flossenbürg. Postanowienie wydano na wniosek prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu.

Niemka jest podejrzana o współudział w popełnieniu w latach 1944–1945 zbrodni przeciwko ludzkości na obywatelach polskich osadzonych w obozie Mittweida. Zbrodnie polegały na zabójstwach oraz celowym stworzeniu warunków zmierzających do biologicznego wyniszczenia osadzonych. Ponadto zarzucono jej udział w trwającym od 13 kwietnia do 8 maja 1945 roku ,,marszu śmierci” więźniów z Mittweida przez Hainichen i Freiberg w kierunku Pragi, do którego doszło po ewakuacji obozu. W trakcie ewakuacji załoga obozowa rozstrzelała kilkadziesiąt więźniarek, w tym dwie Polki, które nie były w stanie wytrzymać tempa marszu, a pozostałym stworzono warunki grożące biologicznym wyniszczeniem.

W toku śledztwa Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji ustaliło, że podejrzana zamieszkuje na terenie Niemiec.

Za zarzucane czyny podejrzanej grozi od 12 do 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywocia.

Jak podaje IPN, niemiecki obóz pracy przymusowej Mittweida założony został w dniu 9 października 1944 roku. Osadzano w nim kobiety, w tym Polki, w dużej mierze zatrzymane przez władze okupacyjne w związku z wybuchem Powstania Warszawskiego. W toku śledztwa ustalono dane 177 obywatelek polskich uwięzionych w tym obozie, zakwalifikowanych do kategorii więźniów ,,politycznych”, które zostały skierowane do pracy przymusowej w działającej na rzecz przemysłu zbrojeniowego firmie Lorenz AG, gdzie wykonywały ciężką pracę fizyczną przez 24 godziny na dobę w systemie dwuzmianowym. Warunki bytowe panujące w obozie zagrażały ludzkiej egzystencji. Racje żywnościowe były głodowe, brak było opieki medycznej, zabraniano korzystania z łaźni, aż do Świąt Bożego Narodzenia w 1944 roku więźniarki nie otrzymały zimowej odzieży. Działania dowództwa obozu, w tym nadzorczyń SS, polegały na stosowaniu terroru wobec osadzonych, więźniarki były regularnie bite i maltretowane. Dotąd śledztwo ustaliło personalia dwóch polskich więźniarek zastrzelonych przez załogę obozu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: W Niemczech pokazano nieznane zdjęcia z Sobiboru, na nich Iwan Demianiuk [+FOTO]

Kresy.pl / ipn.gov.pl