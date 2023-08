Skarga Polski na Niemcy w sprawie nielegalnych odpadów. Jest reakcja KE

Komisja Europejska wezwała Niemcy do złożenia wyjaśnień. Chodzi o skargę Warszawy dotyczącą nielegalnie składowanych w Polsce odpadów.

O sprawie poinformowała w piątek w mediach społecznościowych minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. „Komisja Europejska nakazała wyjaśnienia Niemcom w odpowiedzi na naszą skargę dotyczącą nielegalnie składowanych śmieci w Polsce. Niemcy mają czas do 7 września na przedstawienie stanowiska. Na 20 września planowane jest wysłuchanie stron ws. polskiej skargi” – przekazała.

Komisja Europejska nakazała wyjaśnienia 🇩🇪 w odpowiedzi na naszą skargę dot. nielegalnie składowanych śmieci w 🇵🇱.

Niemcy mają czas do 7 września na przedstawienie stanowiska.

Na 20 września planowane jest wysłuchanie stron ws. polskiej skargi.

W lipcu Polska złożyła do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy za nielegalnie przywiezione odpady. To pierwszy etap postępowania przed TSUE.

Chodzi o 35 tys. ton odpadów na siedmiu składowiskach. Anna Moskwa informowała wówczas, że Polska wielokrotnie interweniowała u zachodniego sąsiada na poziomie landowym, federalnym, „nawołując do zabrania tych niemieckich śmieci, które nielegalnie zalegają na polskiej ziemi”. „Zostaliśmy pozostawieni bez wyboru. Używamy takiej ścieżki, jakiej może użyć każde prawo europejskie, korzystamy ze skargi do KE, która jest pierwszym etapem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości” – podkreślała.

Wskazywała, że to pierwszy krok do postępowania przez Trybunałem Sprawiedliwości UE. „Jednocześnie apelujemy do naszego niemieckiego partnera, do bardzo zielonego niemieckiego rządu, o zabranie niemieckich śmieci” – oświadczyła.

