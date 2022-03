Embargo UE na stal z Rosji. Polska straci, Niemcy mogą zyskać

Na skutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę ceny stali na europejskim rynku biją rekordy. Unia Europejska wprowadziła zakaz importu stali i żelaza z Rosji. To element sankcji nałożonych na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę. Unijne embargo na wyroby stalowe z Rosji wpłynie znacząco na polski i europejski rynek. Do Polski trafiło w 2021 roku ponad 1,4 mln rosyjskiej stali i żeliwa, o wartości 4,7 mld zł – to dwukrotnie więcej, niż rok wcześniej. Import rosyjskiej stali do Polski stanowił około 10 proc. całego importu stali, a Rosja była drugim co do wielkości dostawcą dla polskich firm, po Niemczech. Rosyjska stal wyróżniała się niską ceną. Niemcy są jednym z 10 największych na świecie producentów stali. Po nałożeniu embarga na stal z Rosji, mogą przejąć dużą część europejskiego rynku.

Do końca listopada 2021 roku miesięczny eksport rosyjskiej stali do UE wynosił średnio 339 000 ton. Dane GUS wskazują, że do Polski trafiło w 2021 roku 1,43 mln ton rosyjskiej stali i żeliwa, o wartości 4,7 mld zł – to dwukrotnie więcej, niż rok wcześniej. Import rosyjskiej stali do Polski stanowił około 10 proc. całego importu stali, a Rosja była drugim co do wielkości dostawcą dla polskich firm, po Niemczech. Niemcy wyeksportowali do Polski 2,9 mln ton. Trzecim eksporterem była Ukraina – 1,42 mln ton.

Skokowy wzrost sprzedaży rosyjskiej stali do Polski nastąpił między 2017 a 2018 rokiem. Wzrósł wówczas aż o 160 proc. Także w 2019 roku import stali był wyższy o 13 proc. w stosunku do roku 2018.

Import z Rosji i Ukrainy stanowił w 2021 roku aż 20 proc. importu stali do Polski. Do tej pory także Ukraina była istotnym eksporterem stali do UE. Do końca listopada 2021 roku jej miesięczny eksport do UE wynosił średnio 219 000 ton. Dalsza produkcja stali na Ukrainie jest jednak mocno zagrożona, co ma związek z działaniami wojennymi na jej terenie.

Statystyki stowarzyszenia europejskich producentów stali wskazują, że Rosja i Ukraina znalazły się pierwszej w piątce krajów sprzedających najwięcej stali na całym rynku UE. W 11 miesiącach ubiegłego roku udział tej piątki w imporcie wyrobów gotowych do UE stanowił 56 proc. Na pierwszym miejscu znalazła się Turcja z udziałem na poziomie 15,5 proc. Na drugim – Rosja – mająca 12,8 proc. Trzecie miejsce zajęły Indie (11,9 proc.), a czwarte Ukraina (8,3 proc.). Do końca listopada 2021 roku miesięczny eksport stali z Rosji do UE wynosił średnio 219 000 ton.

Rosja wyeksportowała w 2021 roku 15,9 mln ton stalowych półproduktów i 16,8 mln ton gotowej stali.

Portal Stockwatch zwraca uwagę, że ceny stali wystrzeliły w górę w drugim tygodniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Największy wzrost zanotowały kształtowniki gięte na zimno – ich cena z tygodnia na tydzień podskoczyła o 74 proc. O ponad 50 proc. wzrosła cena za blachę HRC (+228 proc. r/r), o 40 proc. za pręty żebrowane (+195 proc. r/r) i o 32 proc. za profile (+211 proc. r/r).

We wtorek Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie zakazu importu stali z Rosji. To element sankcji spowodowanych inwazją Rosji na Ukrainę. Zakaz dotyczy produktów, które wcześniej były objęte ograniczeniami importu w ramach safeguardu (ochrona europejskiego rynku stali przed tanim importem).

W styczniu 2021 roku częstochowski sąd zatwierdził wybór hinduskiego koncernu Corween Investments z grupy Liberty w przetargu dotyczącym sprzedaży przedsiębiorstwa Huta Częstochowa.

Przypomnijmy, że w październiku 2020 roku poinformowano o ostatecznym zamknięciu części surowcowej huty ArcelorMittal Poland w Krakowie-Nowej Hucie, co oznacza koniec pracy dla stalowni i wielkiego pieca krakowskiej huty. Decyzja ta dotknie bezpośrednio 650 pracowników. Spółka przenosi całą produkcję do Dąbrowy Górniczej.

stat.gov.pl / wnp.pl / stockwatch.pl / Kresy.pl