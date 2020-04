Rozmowa premierów Polski i Chin. Tematem m.in. zakup i transport sprzętu medycznego

Według strony chińskiej, premier Li Keqiang powiedział polskiemu premierowi, że Chiny „są gotowe do dzielenia się doświadczeniem i ułatwienia Polsce zakupu i transportu chińskich dostaw medycznych poprzez kanały komercyjne”. Z kolei Morawiecki wyraził gotowość do zwiększenia polskiego udziału w dwukierunkowej wymianie gospodarczej.

Premier Mateusz Morawiecki odbył w czwartek rozmowę telefoniczną z premierem Chińskiej Republiki Ludowej, Li Keqiangiem, dotyczącą zwalczania koronawirusa i zakupów sprzętu medycznego.

Oficjalny komunikat Centrum Informacyjnego Rządu podaje, że rozmowa premierów Polski i ChRL dotyczyła walki z koronawirusem i zakupu sprzętu medycznego, uzgodnienia procedur i weryfikacji jakości zakupów.

„Szefowie rządów Polski i Chin potwierdzili gotowość dalszej współpracy w obliczu wspólnego zagrożenia. Zgodzili się, że pandemia powoduje nie tylko problemy w obszarze zdrowia publicznego, ale generuje też zupełnie nowe wyzwania ekonomiczne” – napisano w komunikacie. Zaznaczono, że oba kraje stoją przed wspólnymi wyzwaniami i stąd bardzo ważna jest wymiana doświadczeń, a „Polsce zależy na doskonaleniu metod kontroli rozwoju pandemii, przy jednoczesnym wznawianiu funkcjonowania gospodarki”.

Według komunikatu CIR, Morawiecki i Li „wyrazili nadzieję na podtrzymanie i rozwój eksperckich kontaktów do końca walki z pandemią”. Podkreślono też, że „Polska dostrzega potrzebę dialogu z Chinami w zakresie analizy ryzyka i zarządzania łańcuchami dostaw”. Ponadto, szef polskiego rządu „wyraził gotowość do zwiększenia polskiego udziału w dwukierunkowej, korzystnej dla każdej ze stron, wymianie gospodarczej”.

Według relacji państwowej chińskiej agencji informacyjnej Xinhua, chiński premier wyraził w rozmowie z szefem polskiego rządu „mocne wsparcie” dla Polski w jej walce z COVID-19, a Chiny „są gotowe do dzielenia się doświadczeniem i ułatwienia Polsce zakupu i transportu chińskich dostaw medycznych poprzez kanały komercyjne”.

Li, według chińskiego komunikatu, przypomniał, że polski rząd i sami Polacy „kiedyś udzielili pomocy w kluczowym momencie walki Chińczyków z wybuchem” epidemii i wyraził wiarę, ze Polska z pewnością wcześniej powstrzyma rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Zaznaczono też, że premier Chin powiedział Morawieckiemu, iż „chiński rząd przywiązuje wielką wagę do ochrony bezpieczeństwa, zdrowia i legalnych interesów chińskich obywateli za granicą i ma nadzieję, że Polska zapewni bezpieczeństwo i wygodę życia chińskim obywatelom w Polsce”.

Odnośnie stanowiska strony polskiej, Xinhua podaje, że Morawiecki docenił wsparcie ze strony Chin dla wysiłków Polski w walce z koronawirusem i powiedział, że „jakość sprzętu medycznego zapewnionego przez Chiny jest bardzo dobra”. Wyraził też nadzieję, że Chiny będą dalej oferować Polsce udogodnienia na takich polach, jak zakupy sprzętu medycznego, odprawy celne i transport, a także wzmocnią wymianę doświadczeń z Polską w sprawie zwalczania koronawirusa. Polski premier zapewnił też, że Polska podejmie „efektywne środki na rzecz zapewnienie chińskim obywatelom w Polsce ich praw i interesów”.

Komunikat strony chińskiej skomentował na Twitterze Radosław Pyffel, ekspert ds. Chin, były prezes Centrum Studiów Polska-Azja, później reprezentujący Polskę we władzach Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) założonego przez Chińczyków.

„Kto zna Chiny, ten zrozumie ten komunikat oficjalnych chińskich mediów po rozmowie telefonicznej premiera Morawieckiego z premierem Li Keqiangiem. Moim zdaniem to nie jest zbyt dobry sygnał dla Polski” – napisał Pyffel. Nie chciał jednak sprecyzować, co dokładniej ma na myśli.

Kto zna Chiny, ten zrozumie ten komunikat oficjalnych chińskich mediów po rozmowie telefonicznej premiera Morawieckiego z premierem Li Keqiangiem. Moim zdaniem to nie jest zbyt dobry sygnał dla PL. Ale to do dyskusji na zamkniętych forach (m in na BC3 w Akademii L.Koźmińskiego) https://t.co/HKcl1WG65W — Radek Pyffel (@RadekPyffel) April 17, 2020

Jak informowaliśmy, we wtorek Antonow An-225 Mrija należący do ukraińskich linii Antonov Airlines wylądował we wtorek około godziny 10. na lotnisku Chopina w Warszawie. Ten największy samolot świata przywiózł z Chin 80 ton środków do walki z epidemią koronawirusa. Morawiecki dziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za rozmowę telefoniczną z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, w trakcie której omawiano zakup przez Polskę środków ochrony i sprzętu medycznego do zwalczania epidemii koronawirusa. Premier ocenił, że rozmowa ta „udrożniła kanały komunikacji”. Wcześniej do Polski przybyło kilka innych samolotów, wiozących medyczny sprzęt ochronny z Polski, zakupiony m.in. przez KGHM.

CIR / wnp.pl / Xinhua / twitter / Kresy.pl