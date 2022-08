Kolejny Polak poprosił o azyl na Białorusi [+WIDEO]

Tydzień temu trzeci Polak w ciągu roku uciekł z Polski na Białoruś. Do sprawy odniósł się rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, a strona białoruska opublikowała pierwsze nagranie z udziałem zbiega, na którym – przedstawiając się z imienia i nazwiska – opowiada o „represjach za poglądy”, jakich miał doświadczać w Polsce.

Jak informowaliśmy, według Państwowego Komitetu Granicznego Białorusi w środę na przejście graniczne w Brześciu przybył Polak prosząc o przyznanie statusu uchodźcy.

Na nagraniu opublikowanym we wtorek przez Białorusinów uciekinier przedstawia się jako Michał Miśtal i twierdzi, że w Polsce był prześladowany za poglądy polityczne.

„Michał Miśtal, który wystąpił z propagandowym przekazem na Białorusi, jest prorosyjskim aktywistą. Od lat jest związany z Braterstwem Polsko-Rosyjskim, którego działania wpisują się w rosyjskie oddziaływanie na Polskę. Ucieczka na Białoruś jest naturalną konsekwencją działalności Miśtala i nie budzi zaskoczenia. Jego aktywność w chwili obecnej jedynie potwierdza dotychczasową ocenę jego postawy” – napisał w mediach społecznościowych rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

„Wygląda na to, że mamy następcę Emila Czeczki” – napisał na Twitterze niezależny białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan. Do wpisu dodał fragment wystąpienia Marcina Mikołajka w białoruskiej telewizji.

Wygląda na to, że mamy następcę Emila Czeczki. Dziś w białoruskich porannych wiadomościach: „Polski aktywista Marcin Mikołajek, poszkodowany przez wartości wolnej Europy i nastroje rusofobiczne, prosi o azyl polityczny na Białorusi”. What Could Possibly Go Wrong? pic.twitter.com/njFCF5jLdX

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) June 9, 2022