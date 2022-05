Ukraiński Sztab: Rosjanie rozmieścili Iskandery w Brześciu

Mateusz Morawiecki bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. W poniedziałek został zapytany w wywiadzie dla TVP o unijne fundusze na pomoc uchodźcom. Jego zdaniem tematyka uchodźców jest "niepotrzebnie podkręcana" przez "partie skrajnie prawicowe". "Mówią, że ponosimy jakieś koszty związane z uchodźcami z Ukrainy. Otóż chcę powiedzieć, że jak policzymy już wydawane przez nich pieniądze, płacone przez nich podatki, to już dzisiaj zaryzykowałbym taką tezę, że Polska nie tylko nie traci, ale Ukraińcy pracują na rzecz Polski" - stwierdził szef rządu, cytowany przez PAP.

Premier powiedział, że jeśli chodzi o pieniądze z UE, to są to środki "przesuwane z jednego budżetu do drugiego". "Na razie one za duże nie są, ale to nie jest najważniejszy problem dzisiaj. Najważniejszy problem jest ten, żebyśmy w solidarny sposób pracowali nad pakietem sankcji ekonomicznych, bo tylko to jest w stanie powstrzymać ten walec machiny wojennej Putina" - dodał.