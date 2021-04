Białoruś (Kresowy Przegląd Tygodnia #22)

KGB uzupełniło spis osób uznanych za „zaangażowane w działalność terrorystyczną”, na listę trafiła m.in. Swietłana Tichanowska; funkcjonariusze milicji domagają się odszkodowań za straty moralne poniesione podczas tłumienia manifestacji w nocy z 9 na 10 sierpnia; Wiktor Babaryko ogłosił powstanie nowej partii politycznej; do końca kwietnia br. powinny zostać uzgodnione wszystkie „mapy drogowe” w sprawie integracji Rosji i Białorusi; podwyższona została danina od wywozu surowej ropy, ale też szeregu produktów ropopochodnych; obywatele Białorusi i cudzoziemcy opuszczający samochodem kraj przez obwód grodzieński będą musieli za to zapłacić.

Zapisz się w poniższym formularzu, aby otrzymywać pełny Kresowy Przegląd Tygodnia co tydzień na swoją skrzynkę mailową:

Białoruś

Białoruskie KGB uzupełniło spis osób uznanych za „zaangażowane w działalność terrorystyczną”. KGB przypisało zaangażowanie w taką działalność politykom – byłej kandydatce na prezydenta Białorusi Swietłanie Tichanowskiej (w związku z czym Biełarusbank zablokował jej konto bankowe) i byłemu białoruskiemu dyplomacie Pawłowi Łatuszcze. Do listy dodano także blogera Antona Motolkę. Oprócz wymienionych na liście znaleźli się także byli funkcjonariusze białoruskich służb bezpieczeństwa, którzy przeszli na stronę opozycji: były funkcjonariusz jednostki specjalnej „Ałmaz” MSW Białorusi Igor Makar, jeden z założycieli inicjatywy BYPOL Andriej Ostapowicz, była śledcza Komitetu Śledczego Swietłana Chilko oraz były oficer departamentu MSW ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej i korupcji (GUBOPiK) Stanisław Łuponosow. W sumie lista białoruskiego KGB została rozszerzona o 18 nazwisk.

W Brześciu odbyło się kolejne posiedzenie sądu prowadzącego proces w sprawie protestu jaki odbył się w mieście z nocy z 9 na 10 sierpnia zeszłego roku czyli bezpośrednio po wyborach prezydenckich. Proces trwa już trzeci tydzień. W sprawie 109 funkcjonariuszy milicji występuje jako poszkodowani w trakcie zamieszek o jakie prokurator oskarża podsądnych. Jak do tej pory przed sądem przesłuchano łącznie 79 milicjantów zakwalifikowanych jako poszkodowani. Wszyscy oni oświadczyli, iż domagają się rekompensaty za straty moralne jakich mieli doznać w czasie starcia z protestującymi przeciwnikami Łukaszenki. Roszczenia finansowe jakie składają poszczególni funkcjonariusze wahają się od 9 tys. rubli do 15 tys. rubli. Łączna suma wszystkich zgłoszonych już przez milicjantów roszczeń to 382,5 tys. rubli.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Współpracownicy Wiktora Babaryki, byłego czołowego rywala Aleksandra Łukaszenki i pretendenta do stanowiska prezydenta kraju, opublikowali we wtorek specjalne oświadczenie polityka, który od czerwca zeszłego roku przebywa w areszcie śledczym. W oświadczeniu tym Babaryko ogłosił powstanie partii Wmiestie – „Razem”. Oświadczenie opublikowano na już funkcjonującej stronie internetowej tworzącego się stronnictwa. Babaryko chce aby partia jaką tworzy spełniła trzy zadania – „ujawniła większość ludzi, którzy zmęczyli się życiem w atmosferze kłamstwa, nienawiści i strachu; zjednoczyła działania rozproszonych samodzielnych inicjatyw; zabezpieczyła pracę grup i stowarzyszeń, wznowiła działalność wewnątrz kraju”. Polityk zadeklarował, że wierzy w możliwość utworzenia partii ponieważ pamięta jak szybko w zeszłym roku powstała „grupa inicjatywna” osób zbierających podpisy pod jego wnioskiem o rejestrację kandydatury w wyborach prezydenckich.

Ambasador Białorusi w Moskwie ujawnił, że do końca kwietnia br. powinny zostać uzgodnione wszystkie „mapy drogowe” w sprawie integracji Rosji i Białorusi.

Zgodnie z decyzją białoruskiego rządu z dnia 29 marca br. podwyższona została danina od wywozu surowej ropy, ale też szeregu produktów ropopochodnych. Jak zrelacjonował portal Naviny stawka cła eksportowego na sam surowiec oraz uzyskiwany z niego mazut, bitum, wazelinę i naftalinę oraz „przerobione produkty naftowe” wzrosła do 57,6 dol. za tonę z wcześniejszych 49,6 dol. za tonę. Cło wywozowe na podstawowy rodzaj benzyny wzrosło z 27,2 dol. do 31,6 dol. Natomiast opłata od „benzyny towarowej”, oleju napędowego, destylatów lekkich i średnich, benzolu. toluenu, ksylenu i smarów została obłożona daniną w wysokości 17,2 dol. za tonę (dotychczas 14,8 dol. za tonę). Jak podkreślił w czwartek portal Naviny.by to już czwarta w bieżącym roku zmiana stawek ceł wywozowych na ropę i produkty naftowe.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przemysł naftowy odkrywa kluczową rolę w białoruskiej, przemysłowej i w znacznej mierze państwowej gospodarce. Wytwarza on około 10 proc. PKB Białorusi i przypada na niego do 25 proc. wpływów eksportowych. Generuje do 30 proc. wpływów do budżetu państwa.

Za miesiąc obywatele Białorusi i cudzoziemcy opuszczający samochodem kraj przez obwód grodzieński będą musieli za to zapłacić. Opłata będzie pobierana od początku maja do końca 2022 r. Jej wysokość to 29 rubli czyli około 43,79 groszy. Naliczana będzie od każdego samochodu i liczba pasażerów nie będzie miała wpływu na jej wysokość.

Kresy.pl