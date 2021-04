Białoruś podwyższa cła wywozowe na ropę i produkty naftowe

Rada Ministrów Republiki Białoruś zadecydowała o podniesieniu stawek ceł wywozowych na kluczowe produkty.

Zgodnie z decyzją białoruskiego rządu z dnia 29 marca br. podwyższona została danina od wywozu surowej ropy, ale też szeregu produktów ropopochodnych. Jak zrelacjonował portal Naviny stawka cła eksportowego na sam surowiec oraz uzyskiwany z niego mazut, bitum, wazelinę i naftalinę oraz „przerobione produkty naftowe” wzrosła do 57,6 dol. za tonę z wcześniejszych 49,6 dol. za tonę.

Cło wywozowe na podstawowy rodzaj benzyny wzrosło z 27,2 dol. do 31,6 dol. Natomiast opłata od „benzyny towarowej”, oleju napędowego, destylatów lekkich i średnich, benzolu. toluenu, ksylenu i smarów została obłożona daniną w wysokości 17,2 dol. za tonę (dotychczas 14,8 dol. za tonę). Jak podkreślił w czwartek portal Naviny.by to już czwarta w bieżącym roku zmiana stawek ceł wywozowych na ropę i produkty naftowe.

Przemysł naftowy odkrywa kluczową rolę w białoruskiej, przemysłowej i w znacznej mierze państwowej gospodarce. Wytwarza on około 10 proc. PKB Białorusi i przypada na niego do 25 proc. wpływów eksportowych. Generuje do 30 proc. wpływów do budżetu państwa.

naviny.online/kresy.pl