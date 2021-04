Na Białorusi pojawił się antypisowski billboard

Lokalne białoruskie media odnotowały pojawienie się na Białorusi w pobliżu granicy z Polską billboardu krytykującego pięć lat rządów PiS. Nie wiadomo, kto stoi za wystawieniem billboardu, ale wpisuje się on w nagonkę na Polskę i mniejszość polską, jaką rozpętały białoruskie władze.

Informacja o pojawieniu się billboardu została podana w poniedziałek na instagramowym koncie telewizji Grodno Plus. „Niespełnione obietnice, zaniechania, złamania zasad” – napisano na tablicy w języku polskim. „Czarna księga 5 lat rządów PiS” – widnieje poniżej. Według Grodno Plus billboard stoi przy drodze prowadzącej do polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej.

Nie wiadomo, kto stoi za postawieniem billboardu, ale polskie media, a także działacze polskiej mniejszości na Białorusi łączą go z nagonką, jaką białoruskie władze rozpętały w ostatnim czasie wobec polskiej mniejszości oraz Polski. „W białoruskich mediach państwowych trwa kampania oczerniająca Polskę, Polaków, rząd polski. To się układa w taką narrację antypolską” – powiedział radiu RMF FM Andrzej Pisalnik ze Związku Polaków na Białorusi.

Pisalnik wskazywał nawet na „nieporadność językową” autora tekstu na tablicy, najpewniej sugerując, że należy szukać go po stronie białoruskiej. Tymczasem grafika na billboardzie jest w całości wierną kopią okładki „Czarnej księgi 5 lat rządów PiS” wydanej w ubiegłym roku przez Platformę Obywatelską.

Od miesiąca na Białorusi trwa fala represji wymierzonych w działających w tym państwie Polaków. Jak poinformowaliśmy 9 marca, zaczęło się od wyrzucenia z Białorusi polskiego konsula z Brześcia Jerzego Timofiejuka, który 28 lutego br. wziął udział w lokalnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, co białoruskie władze propagandowo przedstawiły jako czczenie „bandytów” odpowiedzialnych za „ludobójstwo Białorusinów”. Skromne obchody były organizowane przez Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego, którym kieruje Anna Paniszewa.

Prokuratura brzeska wszczęła postępowanie w sprawie „podżegania do nienawiści na tle narodowościowym” oraz „rehabilitacji nazizmu” do jakiego miało dojść w trakcie wspomnianych obchodów ku czci żołnierzy wyklętych zorganizowanych przez Forum Paniszewej. Prokuratura miasta Brześcia twierdzi, że „pod pretekstem świadczenia usług informacyjnych i kulturalno-oświatowych z udziałem co najmniej 20 nieletnich uczniów i młodych mieszkańców Brześcia byli gloryfikowani zbrodniarz wojenni, włączając Romualda Rajsa, znanego pod pseudonimem <<Bury>>” – zacytował Reform.by. Polska dyplomacja, której przedstawiciel brał udział w zebraniu, zaprzecza by na spotkaniu w Polskiej Szkole Społecznej im. R. Traugutta sławiono akurat „Burego”.

W ramach fali represji wymierzonych w polskich aktywistów prezes niezależnego Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys usłyszała 24 marca wyrok 15 dni aresztu za zorganizowanie tradycyjnego festynu z okazji dnia Św. Kazimierza. Później prokuratura wszczęła wobec Borys postępowanie karne o „umyślne działania nakierowane na wzbudzanie wrogości na tle narodowościowym i religijnym, i konfliktów ze względu na cechy narodowościowe, religijne, językowe i innej przynależności społecznej, a także rehabilitację nazizmu”.

25 marca wobec niej i innych działaczy ZPB wszczęto postępowanie z tego samego poważnego paragrafu co wobec Paniszewej – podżegania do nienawiści na tle narodowościowym. Tego dnia zatrzymano Andrzeja Poczobuta oraz działaczkę Związku z Lidy Irenę Biernacką, której już wcześniej białoruskie służby groziły wydaleniem z kraju. W ich mieszkaniach białoruskie służby przeprowadziły rewizje, podobnie jak w mieszkaniu Marii Tiszkowskiej, prezes Oddziału ZPB w Wołkowysku. Później przystąpiono do trwającego przez 7 godzin przeszukiwania siedziby Zarządu Głownego ZPB w Grodnie i redakcji mediów ZPB. Zrewidowano także prowadzone przez ZPB szkoły społeczne w Lidzie i Wołkowysku.

Jak podał portal ZnadNiemna.pl, wszystkich tych czynności białoruska milicja dokonała na zlecenie Prokuratury Generalnej Republiki Białorusi w ramach wszczętej sprawy karnej przeciwko prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelice Borys oraz „innym osobom”, którymi się okazali członkowie Zarządu Głównego organizacji: Andrzej Poczobut oraz prezes Oddziału ZPB w Lidzie Irena Biernacka i prezes Oddziału ZPB w Wołkowysku Maria Tiszkowska.

