Niemiecki klub piłkarski zwolnił trenera za „homofobiczne” i „ksenofobiczne” wypowiedzi

Klub Bundesligi Hertha Berlin zwolnił węgierskiego trenera Zsolta Petry z powodu „homofobicznych” i „antyimigranckich” wypowiedzi.

Hertha Berlin natychmiast zwolnił trenera bramkarzy Zsolta Petry’ego po tym, jak w wywiadzie dla węgierskiej gazety wypowiedział „kontrowersyjne uwagi dotyczące imigracji i homoseksualizmu” – podał portal „Deutsche Welle” (DW) we wtorek.

Petry udzielając wywiadu gazecie Magyar Nemzet nazwał politykę imigracyjną Unii Europejskiej „moralnym upadkiem” Europy, krytykując jednocześnie bramkarza RB Lipsk Petera Gulacsi za publiczne poparcie dla małżeństw homoseksualnych – pisze „DW”.

„Nie wiem co skłoniło Petera do poparcia osób o homoseksualnych, transpłciowych i innych tożsamościach seksualnych” – powiedział Petry.

„Gdybym był nim, jako sportowiec, skoncentrowałbym się na piłce nożnej i nie komentował publicznie kwestii społeczno-politycznych” – dodał.

Zapytany przez Magyar Nemzet, czy podziela konserwatywne spojrzenie na politykę, Petry odpowiedział: „Absolutnie. Nie rozumiem, jak Europa może spaść tak nisko moralnie; jej polityka imigracyjna jest wyrazem upadku moralnego. Europa jest kontynentem chrześcijańskim. Powinniśmy żyć według wartości narodowych, których nauczyliśmy się przez lata”.

We wtorek Hertha Berlin ogłosiła, że rozstaje się z Petry, który pracował w klubie od 2015 roku.

„Zawsze bardzo ceniliśmy pracę Zsolta Petry’ego w Hertha BSC i zawsze uważaliśmy go za otwartego, tolerancyjnego i pomocnego. Nigdy nie zachowywał się w sposób homofobiczny lub ksenofobiczny” – napisał dyrektor generalny Carsten Schmidt w oświadczeniu.

„Ustaliliśmy, że wypowiedzi [zawarte w wywiadzie] nie są zgodne z wartościami Hertha BSC” – dodał.

Hertha BSC part ways with Zsolt #Petry. Following an interview which the club was initially unaware of, the board has agreed to relieve the goalkeeping coach of his duties with immediate effect. #HaHoHe pic.twitter.com/1FtvgUh15o

