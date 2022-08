Kolejny Polak uciekł na Białoruś – przekonuje białoruska straż graniczna

Według Państwowego Komitetu Granicznego Białorusi w środę na przejście graniczne w Brześciu przybył Polak prosząc o przyznanie statusu uchodźcy.

„Wczoraj, 17 sierpnia, obywatel Polski przybył do przejścia granicznego w Brześciu bez wizy. Przechodząc przez kontrolę graniczną, zwrócił się do białoruskiej straży granicznej o status uchodźcy” – czytamy.

„Według mężczyzny decyzja o wyjeździe na Białoruś i szukaniu ochrony została podjęta z obawy o własne życie i zdrowie. Obywatelowi Polski zezwolono na przekroczenie granicy i zalecono wystąpienie do MSW o uzyskanie odpowiedniego statusu”.

Przypomnijmy, że w czerwcu w białoruskiej telewizji państwowej ukazał się wywiad z obywatelem Polski Marcinem Mikołajkiem. Mężczyzna powiedział, że wyjechał z Polski. Miał czuć się „poszkodowany przez wartości wolnej Europy i nastroje rusofobiczne”. Tłumaczył swoje działania tym, że w Polsce grozi mu pięć lat więzienia, ponieważ wspiera rosyjską „operację specjalną”. „Jeśli powiesz, że opowiadasz się za Rosją, to jesteś człowiekiem nawet nie drugiego, ale trzeciego sortu” – stwierdził w białoruskiej telewizji.

„Wygląda na to, że mamy następcę Emila Czeczki” – napisał na Twitterze niezależny białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan. Do wpisu dodał fragment wystąpienia Marcina Mikołajka w białoruskiej telewizji.

Wygląda na to, że mamy następcę Emila Czeczki. Dziś w białoruskich porannych wiadomościach: „Polski aktywista Marcin Mikołajek, poszkodowany przez wartości wolnej Europy i nastroje rusofobiczne, prosi o azyl polityczny na Białorusi”. What Could Possibly Go Wrong? pic.twitter.com/njFCF5jLdX

— Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) June 9, 2022