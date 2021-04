Wizyta Ursuli von der Leyen i Charles’a Michela w Ankarze. Zabrakło miejsca dla szefowej KE [+VIDEO]

We wtorek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan spotkał się z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem oraz przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Scena, do której doszło w ozdobnej sali posiedzeń w Ankarze wywołała poruszenie medialne. Według mediów nie znalazło się „stosowne” miejsce dla Ursuli von der Leyen.

Niezręczny moment, do którego doszło we wtorek w Ankarze uchwyciły kamery. Erdogan i Michel siedli na pozłacanych krzesłach. Von der Leyen sprawiała wrażenie jakby nie wiedziała, które miejsca powinna zająć. Słyszymy wymowne „Ehm?”, które padło z ust szefowej Komisji Europejskiej. Na sytuację zwrócił uwagę portal „Politico”.

Ostatecznie zajęła miejsce naprzeciwko tureckiego ministra spraw zagranicznych Mevluta Cavusoglu. W typowym protokole dyplomatycznym zajmuje on jednak niższy status.

„Ehm” is the new term for „that’s not how EU-Turkey relationship should be”. #GiveHerASeat #EU #Turkey #womensrights pic.twitter.com/vGVFutDu0S

Sytuacja została skrytykowana m.in. przez redaktora serwisu „Politico” Davida Herszenhora.

.@vonderleyen, @EU_Commission‚s 1st woman prez, left standing as @eucopresident & @RTErdogan take their seats during official visit in #Ankara, then relegated to anti-social distancing on a couch to the side. Whatever the protocol, just awful politics for #Turkey & for Michel. https://t.co/B1FyFJwCqM

— David M. Herszenhorn (@herszenhorn) April 6, 2021