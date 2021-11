Reuters: UE bliska nałożenia kolejnych sankcji na Białoruś

Unia Europejska jest bliska nałożenia kolejnych sankcji na Białoruś. Mają być wymierzone w około 30 osób i podmiotów, w tym ministra spraw zagranicznych oraz białoruskie linie lotnicze Belavia – poinformowała we wtorek agencja Reuters. Rozszerzenia sankcji chcą m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Nowe sankcje mają być wymierzone w białoruskich urzędników, którzy zdaniem UE zorganizowali napływ migrantów w odwecie za sankcje nałożone na Mińsk za łamanie praw człowieka. Reuters informuje, że w środę 27 ambasadorów UE może formalnie zgodzić się, że rosnąca liczba migrantów wzdłuż granicy białorusko-polskiej stanowi „wojnę hybrydową”. Będzie to podstawa do nałożenia sankcji.

„Państwa UE rozważają również rozszerzenie sankcji gospodarczych nałożonych na Białoruś w lipcu” – medium powołuje się na źródła dyplomatyczne.

Piąty pakiet dotyczący zamrożenia aktywów oraz zakazu podróżowania dla białoruskich urzędników państwowych i przedsiębiorstw byłby ostatnią reakcją UE na pogarszający się spór z Białorusią.

Przedstawiciele UE, m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wzywają do jeszcze ostrzejszych środków, w tym wobec międzynarodowych linii lotniczych, które są oskarżone o przewożenie migrantów do Mińska. Następnie przewożeni są na białoruską granicę.

„Minister spraw zagranicznych Władimir Makiej, który bronił Białorusi na wrześniowym Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest jednym z wysokich rangą urzędników, który zostanie ukarany, ponieważ jego ministerstwo jest oskarżone o wydawanie białoruskich wiz obywatelom spoza UE, w szczególności Syryjczykom i Irakijczykom” – poinformowali dyplomaci.

Unia Europejska zakazała państwowym liniom lotniczym Belavia dostępu do przestrzeni powietrznej oraz lotnisk UE po tym, jak Mińsk zmusił do lądowania samolot Ryanair, aby aresztować dziennikarza opozycji białoruskiej. Teraz bezpośrednie sankcje nałożone na linię lotniczą uniemożliwiłyby jej także leasingowanie samolotów od firm irlandzkich, rumuńskich i duńskich.

„Na najbliższym szczycie UE wniesiemy o sankcje wobec Białorusi” – poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki, cytowany przez portal Interia. Podkreślił, że możliwe jest nie tylko poszerzenie listy osób z tego kraju objętych zakazem wstępu na teren UE, lecz także sankcje gospodarcze. „Prezydent zaproponował, żeby natychmiast doprowadzić do wstrzymania możliwości lotów nad niebem europejskim przez te linie lotnicze, które prowadzą akcję transportu (migrantów – red.). I my się będziemy o to bardzo mocno starać” – podkreślił premier.

