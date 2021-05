Białoruś zmusiła samolot linii Ryanair do lądowania w Mińsku, ponieważ na pokładzie znajdował się opozycjonista

W niedzielę białoruskie władze zmusiły do lądowania w Mińsku samolot linii Ryanair, który leciał z Aten do Wilna. Na jego pokładzie był dziennikarz i aktywista Raman Pratasiewicz. Na polecenie Aleksandra Łuakszenki poderwany został myśliwiec Mig-29, przekazano także informacje o rzekomej bombie na pokładzie (informacje nie potwierdziły się). Aktywista został zatrzymany przez białoruskie służby – podaje PAP.

Niezależne białoruskie media poinformowały o zatrzymaniu opozycyjnego aktywisty Ramana Pratasiewicza, który leciał tym samolotem. Pratasiewicz żył na emigracji. Białoruskie organy bezpieczeństwa wystosowały za mężczyzną list gończy.

Pratasiewicz to jeden z autorów prowadzonego w Telegramie opozycyjnego kanału Nexta, później innego kanału – Białoruś mózgu (Biełaruś gołownogo mozga). Oba kanały zostały uznane przez białoruskie media za ekstremistyczne. Pratasiewicz został oskarżony w sprawie karnej. Umieszczono go także na liście osób „zaangażowanych w działalność terrorystyczną”.

Do samolotu poderwany został myśliwiec Mig-29.

Dziennikarz został wyprowadzony z samolotu przez służby specjalne Białorusi.

Samolot znajdował się blisko granicy z Litwą. Najbliższym lotniskiem do lądowania było Wilno, jednak musiał wylądować w Mińsku.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda nazwał na Twitterze tę sytuację „wydarzeniem bez precedensu”. Zarzucił także białoruskim władzom przymuszenie samolotu do lądowania w mińskim porcie.

Unprecedented event! A civilian passenger plane flying to Vilnius was forcibly landed in #Minsk. Belarusian political activist & founder of @NEXTA_EN was on the plane. He is arrested. 🇧🇾 regime is behind the abhorrent action. I demand to free Roman Protasevič urgently!

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 23, 2021