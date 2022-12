Gruzin wprowadzał do obiegu fałszywe banknoty. Trafił do aresztu

Kutnowscy policjanci zatrzymali obywatela Gruzji, który w jednym z kantorów usiłował wymienić podrobione banknoty. 29-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania wprowadzania do obiegu podrobionych banknotów, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu podejrzany najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie.

We wtorek 6 grudnia br. około godziny 17.00 dyżurny komendy w Kutnie (woj. łódzkie) został powiadomiony, że w jednym z kantorów na terenie miasta mężczyzna próbuje wymienić podrobione banknoty. Policjanci ustalili, że mężczyzna przekazał w okienku 19 banknotów w obcej walucie, które chciał wymienić na złotówki. Właściciel kantoru od razu zorientował się, że banknoty są podrobione i o swoich podejrzeniach natychmiast powiadomił policję. Mundurowi zatrzymali 29-letniego obywatela Gruzji, który trafił do policyjnego aresztu.

Opinia biegłego potwierdziła, że banknoty są fałszywe. „Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia zatrzymanemu zarzutu usiłowania wprowadzenia do obiegu podrobionych banknotów. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. 9 grudnia 2022 roku sąd przychylił się w wniosku i 29-latek najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie” – podano w czwartkowym komunikacie policji.

Jak informowaliśmy, pod koniec listopada Gruzin próbował ukraść perfumy w drogerii na warszawskiej Pradze Północ. Ochroniarz chciał powstrzymać złodzieja, a ten wyciągnął nóż i go zaatakował. Obywatel Gruzji został zatrzymany i trafił do aresztu. Grozi mu 10 lat więzienia.

W lipcu w Warszawie zatrzymano dwóch obywateli Gruzji podejrzanych o kradzieże samochodów. Z kolei krakowska policja zatrzymała czterech Gruzinów trudniących się kradzieżą samochodowych katalizatorów, a także pasera – Polaka.

W czerwcu Gruzin przyłapany przez funkcjonariuszy Policji z Hajnówki na przewozie nielegalnych imigrantów usiłował zaatakować kijem bejsbolowym policjantkę.

Sąd Okręgowy w Łodzi skazał w maju 43-letniego obywatela Gruzji Mamukę K. na 25 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał cudzoziemca winnym pobicia i zabójstwa łodzianki o imieniu Paulina. Mamuka K. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po odbyciu 20 lat kary. W jej poczet zaliczono czas, który skazany spędził od 1 listopada 2018 roku w areszcie tymczasowym.

Także w maju br. zatrzymano 26-letniego obywatela Gruzji, który w jednym z marketów w Mianowicach dokonał kradzieży rozbójniczej przy użyciu noża.

lodzka.policja.gov.pl / Kresy.pl