Pijany Ukrainiec z zakazem kierowania pojazdów urządził „rajd” ulicami Zakopanego. Trafił do aresztu

Na trzy miesiące do aresztu trafił Ukrainiec, który ulicami Zakopanego urządził sobie niebezpieczną, szaleńczą jazdę pod wpływem alkoholu. 26-latek miał czynny zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Policja poinformowała o sprawie we wtorkowym komunikacie. „W miniony czwartek tj. 18 maja br. tatrzańscy policjanci w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i Aleje 3-maja w Zakopanem zauważyli czerwony samochód m-ki Renault Scenic na krakowskich numerach rejestracyjnych, który z nadmierną prędkością między pojazdami stojącymi w zatorze drogowym zmierzał w stronę ul. Zaruskiego. Przejeżdżając przez ul. Krupówki z nadmierną prędkością spowodował, że wielu pieszych musiało uciekać. Po chwili pojazd nawrócił, a sytuacja na Krupówkach powtórzyła się. Policjanci podjęli próbę zatrzymania kierującego” – czytamy. Kierowca nie zatrzymał się pomimo użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

„Po krótkim pościgu radiowóz zablokował drogę piratowi drogowemu tuż przed rondem, a kierowca i pasażer zostali zatrzymani. Dziwne zachowanie kierowcy sugerowało, że jest pod działaniem alkoholu lub narkotyków więc pobrano mu krew do dalszych badań. Dokonując sprawdzenia w ewidencji policyjnej okazało się, że 26-latek z Ukrainy nieposiadający stałego miejsca zamieszkania ma obowiązujący zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Kierowca został zatrzymany, a pojazd odholowano” – podaje policja.

Obywatel Ukrainy został zatrzymany. Zakopiański sąd tymczasowo aresztował Ukraińca na trzy miesiące

Grozi mu do 5 lat więzienia.

zakopane.policja.gov.pl / Kresy.pl