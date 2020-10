32-letni Gruzin przyznał się do zabójstwa 27-latka z Olsztyna [+VIDEO]

„32-letni Gruzin przyznał się do zabójstwa 27-letniego Filipa z Olsztyna. Napastnik zadał sześć ciosów nożem w plecy” – podaje portal Olsztyn.com.pl.

Mężczyzna został zatrzymany we Wrocławiu. W poniedziałek przewieziono go do prokuratury Olsztyn-Południe, gdzie usłyszał zarzuty. Przyznał się do zabójstwa. Trafił na trzy miesiące do aresztu – poinformował portal Olsztyn.com.pl.

Nieoficjalne informacje wskazują, że Filip został zaatakowany zupełnie przypadkowo. Feralnej nocy 32-letni Gruzin pokłócił się ze swoją dziewczyną na imprezie. Gdy kobieta wyszła, pobiegł za nią. Mężczyzna dalej awanturował się na ulicach Olsztyna. Czytamy, że rzucił się z nożem na pierwszą napotkaną osobę.

Gruzin przyjechał do Olsztyna, aby pracować na budowie.

27-letni Filip miał dwójkę dzieci.

„Mężczyźnie zarzucono zadanie sześciu uderzeń nożem w okolicę lewej strony pleców, które to obrażenia spowodowały uszkodzenie płuca i ostrą niewydolność krążeniowo-oddechową, skutkującą śmiercią pokrzywdzonego w dniu 22.10.2020 r. w szpitalu” – poinformował rzecznik prasowy olsztyńskiej prokuratury Krzysztof Stodolny.

Za zabójstwo obywatelowi Gruzji grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

olsztyn.com.pl / Kresy.pl