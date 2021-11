Media: na Białorusi może uformować się kolejna kolumna migrantów

Według informacji zamieszczanych w mediach społecznościowych, na Białorusi może uformować się kolejna kolumna migrantów, chcących przedostać się przez polską granicę.

We wtorek późnym wieczorem w sieciach społecznościowych pojawiły się doniesienia, według których na Białorusi miała być formowana kolejna druga kolumna imigrantów, która w środę 10 listopada rano mogła ruszyć na granicę z Polską.

Tego typu informacje pojawiły się m.in. na profilu białoruskiego, opozycyjnego kanału „Biełaruś Gołownogo Mozgu” oraz na koncie Cezarego Fabera. Podawano tam, że na kontach społecznościowych migrantów zaczęto publikować informacje, żeby cudzoziemcy z rejonu Grodna zbierali się na stacji benzynowej Belarusneft nr 64, położonej około 15 km od granicy z Polską.

Ponadto, mieliby do nich dołączyć także migranci z Mińska. Niewykluczone, że tam dołączy do nich grupa imigrantów z Mińska. Inne źródła podawały, że są oni przywożeni ze stolicy Białorusi w rejon granicy m.in. taksówkami. Pojawiły się też doniesienia o zwożeniu cudzoziemców do dawnych koszar w Odelsku, niedaleko granicy z Polską, przez białoruskich pograniczników.

Dodajmy, że część komentatorów zwracała uwagę na potrzebę weryfikowania tego rodzaju nieoficjalnych doniesień. Według stanu na środę przed południem czasu polskiego, czy po godzinie 12:00 na Białorusi, nie pojawiły się żadne konkretne informacje o kolejnej kolumnie migrantów w rejonie granicy z Polską lub Litwą.

Dodajmy, że kanał Nexta zamieścił zdjęcia spod galerii handlowej w Mińsku, gdzie rano zaczęli zbierać się migranci. Mówili otwarcie, że zamierzają jechać pod granicę z Polską.

Jak pisaliśmy, rzecznik rządu Piotr Müller przyznał, że „w dalej idących scenariuszach” brany jest pod uwagę scenariusz zamknięcia granicy z Białorusią. Jego zdaniem, kryzys migracyjny na granicy jest koordynowany z Moskwy.

Przypomnijmy, że we wtorek szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow publicznie oświadczył, że Unia Europejska mogłaby płacić Białorusi za zatrzymanie migrantów u siebie, podobnie jak wcześniej UE zgodziła się płacić Turcji.

Białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenko udzielił we wtorek wywiadu redaktorowi naczelnemu rosyjskiego magazynu „Nacionalnaja oborona”, w którym przyznał, że napływ migrantów do Europy jest procederem opanowanym przez zorganizowaną przestępczość. Zaprzeczał jednak, że białoruskie służby biorą w nim udział.

Jak pisaliśmy, w środę Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało nagranie, które pokazuje, jak białoruskie służby zastraszają imigrantów oddając w ich obecności strzały. Sfilmowano także inne akty przemocy ze strony Białorusinów.

We wtorek litewski parlament zdecydował, by w związku z napiętą sytuacją na granicy Białorusi z Litwą i Polską wprowadzić stan wyjątkowy w strefie przygranicznej. To pierwszy taki przypadek w historii niepodległej Litwy. Stan wyjątkowy obowiązuje od północy.

Wcześniej informowaliśmy, że według litewskich mediów, w nocy z poniedziałku na wtorek białoruscy pogranicznicy przewieźli pod granicę z Litwą około 500 nielegalnych migrantów. Tej samej nocy rozbili oni obóz po stronie białoruskiej przy litewskiej granicy, w rejonie Puszczy Kopciowskiej niedaleko przygranicznej miejscowości Kadysz. Ludzi tych zabrano wcześniej spod granicy z Polską, rzekomo pod przymusem. Tej samej nocy Białorusini mieli kazać migrantom, by podzielili się na mniejsze grupy i próbowali sforsować granicę.

Komenda Główna Policji poinformowała we wtorek wieczorem na Twitterze, że ogrodzenie graniczne w miejscu, w którym doszło do masowej i agresywnej próby przekroczenia granicy pomiędzy Polską a Białorusią, jest już odbudowane przez Wojsko Polskie.

