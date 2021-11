NATO potępia działania Białorusi na polskiej granicy, obawia się eskalacji

NATO uznało taktyczne wykorzystywanie imigrantów przez Białoruś do wywierania presji na UE za „nie do zaakceptowania” – poinformowała w poniedziałek agencja prasowa AFP.

#UPDATE NATO has slammed as „unacceptable” Belarus’s allegedly tactical use of migrants to put pressure on the EU, saying it was worried about „escalation” on the border with Poland

📸 Polish soldier walks past a barbed wire fence under construction on the border with Belarus pic.twitter.com/UVV6IwyDSj

