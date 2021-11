Zebranie sztabu kryzysowego w związku z naporem uchodźców na granicę [+FOTO]

Rzecznik prasowy rządu Piotr Muller poinformował, że w związku z wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej zwołano sztab kryzysowy, w którego skład weszli premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, minister Mariusz Błaszczak i minister Mariusz Kamiński.

Na spotkaniu są również obecni przedstawiciele służb zaangażowanych w ochronę granic.

Jak informowaliśmy, na granicę polsko-białoruską przybywają duże ilości funkcjonariuszy wewnętrznych służb Białorusi, furgonetki więzienne i pojazdy z drutem kolczastym. Poinformował o tym w poniedziałek niezależny białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan. Do twitterowego wpisu dołączył nagranie.

„Duża liczba funkcjonariuszy białoruskich służb wewnętrznych, więźniarek i pojazdów z drutem kolczastym zbliżają się do granicy” – napisał Tadeusz Giczan na Twitterze. Do twitterowego wpisu dołączył nagranie.

Large numbers of Belarus’ Interior troops, prison vans and vehicles with barbed wire are arriving at the border. pic.twitter.com/FiMZ9YIy38

