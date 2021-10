Niezależny białoruski dziennikarz: Dzielnica Mińska stała się „małym Bagdadem” [+VIDEO]

Wczoraj Międzynarodowy Port Lotniczy Mińsk opublikował nowy rozkład lotów, zgodnie z którym co tydzień z Bliskiego Wschodu do Mińska będzie latać co najmniej 55 samolotów – napisał w sobotę na Twitterze niezależny białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan. Do wpisu dodał nagranie pokazujące jedną z dzielnic Mińska.

W sobotę Tadeusz Giczan, opozycyjny białoruski dziennikarz związany z kanałem NEXTA, opublikował nagranie przedstawiające Nemigę, jedną z dzielnic Mińska. „Dzielnica Nemiga w Mińsku zmieniła się w Mały Bagdad” – napisał. „Wczoraj Międzynarodowy Port Lotniczy Mińsk opublikował nowy rozkład lotów, z zgodnie z którym co tydzień z Bliskiego Wschodu do Mińska będzie latać co najmniej 55 samolotów” – dodał. Na nagraniu widać bardzo dużą ilość nielegalnych imigrantów, którzy przebywają we wspomnianej części miasta.

Nemiga neighbourhood in Minsk has turned into Little Baghdad. Yesterday Minsk Intl Airport published a new winter schedule according to which at least 55 planes will be flying from the Middle East to Minsk every week. pic.twitter.com/vVwcY3OlnN — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) October 30, 2021

W ubiegłym tygodniu rosyjskojęzyczne portale informowały o nowych, regularnych lotach z Damaszku do Mińska. „Teraz samoloty ze stolicy Syrii będą latać codziennie na Białoruś. Operatorem lotu 6Q431 / 6Q432 są prywatne syryjskie linie lotnicze Cham Wings Airlines” – pisał portal Reform.by.

W sobotę 30 października, Straż Graniczna odnotowała aż 727 próby nielegalnego przekroczenia granicy Polski i Białorusi. Wobec 51 osób zostały wydane postanowienie o opuszczeniu Polski.

Kryzys na polskiej granicy jest częścią szerszego kryzysu migracyjnego, który dotknął także Litwę i Łotwę. Napływ nielegalnych imigrantów jest stymulowany przez białoruskie władze. Działania takie Aleksandr Łukaszenko otwarcie zapowiedział jeszcze wiosną. Od tego czasu białoruskie linie lotnicze zwiększyły liczbę połączeń z Bagdadem, a władze Białorusi rozszerzyły program bezwizowej turystyki na obywateli Iranu, Pakistanu, Egiptu, Jordanii i Republiki Południowej Afryki zezwalając na przyjmowanie takich turystów nie tylko w Mińsku ale i na lotniskach w Brześciu i Grodnie położonych przy granicy z Polską.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W ubiegłą niedzielę wieczorem dwóch polskich żołnierzy trafiło do szpitala. To efekt kolejnej siłowej próby przedarcia się migrantów z Białorusi do Polski. Zdarzenie miało miejsce niedaleko Usnarza Górnego. Straż Graniczna opublikowała na Twitterze nagrania zdarzeń.

Zobacz także: Zablokowano pierwsze fora migracyjne na Facebooku. Akcja polskich służb

Przypomnijmy, że w piątek MON zamieścił w serwisie YouTube nagranie przedstawiające działania polskich żołnierzy przy granicy, m.in. transport czołgów na lawetach.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Podawaliśmy, że Aleksandr Łukaszenka spotkał się w czwartek w Mińsku z rosyjskim prokuratorem generalnym Igorem Krasnowem i podczas rozmowy z nim wspomniał o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Jak twierdził, Polska zdecydowała się walczyć z nielegalną imigracją „za pomocą czołgów Leopard”. Nieuznawany przez kraje zachodnie prezydent Białorusi zapowiedział w związku z tym „ostrą reakcję”.

reform.by / charter97.org / Kresy.pl