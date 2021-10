Zablokowano pierwsze fora migracyjne na Facebooku. Akcja polskich służb

Dzięki zaangażowaniu polskich służb specjalnych zablokowane zostały pierwsze fora migracyjne, które na portalu Facebook nawoływały do nielegalnych działań. Współpraca z administracją serwisu i Ambasadą USA doprowadziła do likwidacji grup biorących udział w zarządzaniu szlakiem migracyjnym – poinformował we wtorek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Działania polskich służb specjalnych we współpracy z Facebookiem i Ambasadą USA doprowadziły do likwidacji zidentyfikowanych przez stronę polską grup migracyjnych, które funkcjonowały w tym serwisie społecznościowym. Wniosek wysłany do administracji Facebooka pozwolił na zamknięcie trzech pierwszych grup wykorzystywanych do promowania i zarządzania szlakiem nielegalnej migracji z Białorusi do Unii Europejskiej – podkreślono w komunikacie na stronie rządu.

Dane przekazane administracji portalu pokazywały, że wskazane grupy funkcjonujące na Facebooku biorą udział w organizowaniu nielegalnej migracji do Unii Europejskiej. Materiały wskazywały na udział w procederze przestępczym, który ma charakter wojny hybrydowej przeciwko Zachodowi. Administracja rządowa zwróciła się do zarządzających Facebookiem o zablokowanie wskazanych grup funkcjonujących w ramach tego serwisu. O wniosku polskich instytucji informowana była Ambasada USA.

„To pierwszy sukces w działaniu władz RP w sprawie blokowania grup w mediach społecznościowych, które są wykorzystywane do napędzania szlaku migracyjnego do Polski. Rząd kontynuuje dialog z Facebookiem oraz stroną amerykańską w celu zablokowania dalszych działań o charakterze hybrydowym, wymierzonych w Polskę” – podkreślił Żaryn.

„Zneutralizowanie instrumentów wykorzystywanych przez Mińsk do prowadzenia wojny hybrydowej przeciwko RP i UE było możliwe dzięki szybkiej reakcji Zarządu Facebooka na wniosek polskiej strony. Polska docenia także zaangażowanie władz amerykańskich w pomoc w tej sprawie. Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo RP będą kontynuowały aktywność związaną z blokowaniem działań białoruskich odpowiedzialnych za organizowanie sztucznego szlaku nielegalnej migracji do Unii Europejskiej” – dodał.

Kryzys na polskiej granicy jest częścią szerszego kryzysu migracyjnego, który dotknął także Litwę i Łotwę. Napływ nielegalnych imigrantów jest stymulowany przez białoruskie władze. Działania takie Aleksandr Łukaszenko otwarcie zapowiedział jeszcze wiosną. Od tego czasu białoruskie linie lotnicze zwiększyły liczbę połączeń z Bagdadem, a władze Białorusi rozszerzyły program bezwizowej turystyki na obywateli Iranu, Pakistanu, Egiptu, Jordanii i Republiki Południowej Afryki zezwalając na przyjmowanie takich turystów nie tylko w Mińsku ale i na lotniskach w Brześciu i Grodnie położonych przy granicy z Polską.

W niedzielę wieczorem dwóch polskich żołnierzy trafiło do szpitala. To efekt kolejnej siłowej próby przedarcia się migrantów z Białorusi do Polski. Zdarzenie miało miejsce niedaleko Usnarza Górnego. Straż Graniczna opublikowała na Twitterze nagrania zdarzeń.

W ostatnim czasie w sieci pojawiło się wiele nagrań, które przedstawiają próby siłowania polskiej granicy. Na jednym z nich widać grupę obcokrajowców, którzy próbują przedrzeć się przez granicę i przedostać z Białorusi na polskie terytorium, niszcząc przy tym ogrodzenie. Twierdzą, że chcą przedostać się do Niemiec. Przejście blokują polscy funkcjonariusze. Także w niedzielę w serwisie YouTube pojawiło się nagranie pokazujące nielegalnych imigrantów, którzy niszczą ogrodzenie na polsko-białoruskiej granicy.

W piątek rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska poinformowała, że białoruskie służby posuwają się do wpychania migrantów na bagna czy wrzucania ich do Bugu.

W poniedziałek szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że resort obrony zwiększy liczbę żołnierzy pomagających Straży Granicznej przy granicy z Białorusią o 2,5 tys. Oznacza to, że nad szczelnością polsko-białoruskiej granicy będzie czuwać około 10 tys. wojskowych.

