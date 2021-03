Polska (Kresowy Przegląd Tygodnia #18)

Nowy odcinek KresyTV dot. postulatów Ruchu Autonomii Śląska; sędziowie uniewinniający lewicowych „aktywistów” nie kryją się ze swoimi poglądami; rolnicy z Agrounii zakłócili konferencję premiera; pierwsze spotkanie prezydenckich doradców ds. bezpieczeństwa narodowego z Polski, Litwy i Ukrainy w ramach tzw. trójkąta lubelskiego; według Eurostatu bezrobocie w Polsce jest najniższe w UE; według Rady Języka Polskiego powinno się unikać popularnego określenia „Murzyn”; Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z Xi Jinpingiem; Czechy wniosły do TSUE skargę przeciwko Polsce; samorząd lekarski od tygodni blokuje medykom spoza UE, głównie z Ukrainy, możliwość podjęcia pracy w Polsce; Ziobro krytyczny wobec wyroku TSUE ws. KRS.

Polska – inne informacje

W sobotę na naszym kanale YouTube pojawił się kolejny film, tym razem dotyczy on „Ślązakowców”. Redaktorzy Mateusz Pławski i Marek Trojan rozmawiali między innymi o postulatach Ruchu Autonomii Śląska.

Mężczyzna, który podczas tzw, „Strajku Kobiet” chciał rozjechać policjantów furgonetką, nie trafi do aresztu. Jak ustalił portal wpolityce.pl, kontrowersyjną decyzję wydał sędzia Wanda Jankowska-Bebeszko, która uniewinniła kilkudziesięciu Obywateli RP blokujących legalną demonstrację środowisk narodowych w 2017 roku. „Jeśli organy państwowe nie mają nadzoru nad skrajnymi ugrupowaniami, to obywatele mogą sprzeciwiać się ich działalności” – argumentowała w 2019 roku Jankowska-Bebeszko. Sędzia stwierdziła, że na marszu upamiętniającym rocznicę Bitwy Warszawskiej wznoszone hasła „wprost nie odnosiły się do faszyzmu”, ale „nawoływały do przemocy i nienawiści do środowisk mających odmienne poglądy”. Wznoszone tego dnia hasła to m.in.: „W sierpniu roku 20 Polak pobił czerwonego”, „Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika goń, goń, goń”, „Duma, duma, narodowa duma” i „Raz sierpniem, raz młotem czerwoną hołotę”.

We wtorek Sąd Rejonowy w Płocku uniewinnił trzy osoby oskarżone w procesie o obrazę uczuć religijnych, w związku z rozlepianiem w 2019 roku nalepek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej z tzw. „tęczową” aureolą. Sąd uznał m.in., że zachowanie oskarżonych kobiet nie wypełniło znamion zarzucanych czynów, w tym działania intencjonalnego. Wyrok nie jest prawomocny. Apelację od wyroku zapowiedziała Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina, która była w tej sprawie oskarżycielem posiłkowym.

Jak podał portal TVP Info, sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, która uniewinniła osoby oskarżone o obrazę uczuć religijnych – Agnieszka Warchoł – w listopadzie 2020 roku w audycji Agnieszki Olczyk na falach radia Płock FM pt. „Gra wstępna powinna zaczynać się rano” pochwaliła się związkiem z Mariuszem Pogonowskim, aktorem i radnym, który zdobył mandat z listy KO w 2018 roku, a rok później bez skutku kandydował na posła z tej samej listy. Sędzia wystąpiła razem z politykiem, nie ujawniając jednak swojej profesji. Mariusz Pogonowski jako radny działa aktywnie na rzecz LGBT. Jako radny wnioskował m.in., by nie głosować nad poparciem projektu uchwały ws. obrony tradycyjnych wartości przeciwko ideologii LGBT.

Premier Mateusz Morawiecki otwierał w piątek wschodnią obwodnicę Wrześni w woj. wielkopolskim. Po tym, jak na konferencji prasowej z jego udziałem pojawili się rolnicy z Agrounii, premier wsiadł do rządowej limuzyny i odjechał. Według TVN24 rolnicy przyjechali na obwodnicę kilkoma traktorami od strony pól. Był wśród nich lider Agrounii Michał Kołodziejczak. Początkowo rolników powstrzymała policja. Wówczas kilka-kilkanaście osób z flagami Agrounii zaczęło biec polem w stronę premiera. Niektórzy zdołali przejść przez bariery. Doszło do interwencji policji i ochrony Morawieckiego.

Szef Agrounii Michał Kołodziejczak zarzucił premierowi, że nie chciał rozmawiać z rolnikami o problemach rolnictwa i „uciekł jak szczur”. Jego zdaniem Morawiecki nie zdążył nawet przeciąć wstęgi. Wyraził jednak satysfakcję, że teraz szef rządu nie będzie mógł mówić, że nie słyszał o problemach rolników. Według Kołodziejczaka te problemy to m.in. brak objęcia rolnictwa tarczami antykryzysowymi, nieuwzględnienie go w planie odbudowy, niskie ceny skupu artykułów rolnych oraz rosnąca konkurencja towarów z Ukrainy.

W czwartek doszło do pierwszego spotkania prezydenckich doradców ds. bezpieczeństwa narodowego z Polski, Litwy i Ukrainy w ramach tzw. trójkąta lubelskiego, czyli forum współpracy trójstronnej między Polską, Litwą i Ukrainą. „Prezydent Andrzej Duda chce utrwalić wśród naszych partnerów i sojuszników wagę, jaką ma Europa Środkowo-Wschodnia dla bezpieczeństwa kontynentu europejskiego oraz dla stabilizacji w globalnym wymiarze” – powiedział szef BBN, Paweł Soloch.

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun ogłosił w czwartek, że będzie kandydował na stanowisko prezydenta Rzeszowa. Przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa odbędą się w związku z rezygnacją wieloletniego prezydenta tego miasta Tadeusza Ferenca. Jego rezygnacja wynikała z problemów zdrowotnych Ferenca po przejściu choroby COVID-19. Wybory na prezydenta Rzeszowa zostaną prawdopodobnie zarządzone na 9 maja br.

Według danych Eurostatu bezrobocie w Polsce spadło w porównaniu do schyłku ubiegłego roku i jest obecnie najniższe w UE. Podczas gdy w grudniu zeszłego roku poziom bezrobocia w Polsce wynosił 3,2 proc. to miesiąc później Eurostat ujawnił już wskaźnik bezrobocia na poziomie 3,1 proc. Oznacza to, że w Polsce jest najniższy wskaźnik zdolnych do pracy a pozostających bez zatrudnienia w całej Unii Europejskiej. Za Polską znalazły się Czechy ze wskaźnikiem 3,2 proc. bezrobotnych. Wcześniej to właśnie nasz południowy sąsiad był liderem klasyfikacji. Niski poziom niezatrudnionych miały także Niemcy – 4,6 proc., Słowenia – 4,7 proc. i Węgry – 4,9 proc. Najwyższe bezrobocie w całej UE jest w Grecji – 16,2 proc. Podobnie jest w Hiszpanii gdzie wskaźnik ten sięgnął 16 proc. Na trzecim względu pod względem wielkości proporcji bezrobotnych znalazła się Litwa ze wskaźnikiem 9,6 proc., a za nią Włochy z 9 proc. niezatrudnionych.

W poniedziałek, w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, lubelscy działacze partii Razem wystąpili z petycją do Przewodniczącego Rady Miasta Lublin o zmianę nazwy ulicy Józefa Franczaka „Lalka” – informuje Głos Lubelski. Lubelskie organizacje społeczne odpowiedziały na petycję akcją „LalekZostaje”.

Według Rady Języka Polskiego, w mediach, w administracji i w szkole powinno się unikać popularnego określenia „Murzyn”. Rada przyjęła oficjalną opinię w tej sprawie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odbył 1 marca rozmowę telefoniczną z Przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Duda zaznaczył, że dla Warszawy relacje dwustronne mają znaczenie „priorytetowe”. Przewodniczący Xi zaprosił Prezydenta RP Andrzeja Dudę do złożenia wizyty państwowej w Chinach.

Czechy wniosły do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę przeciwko Polsce ws. rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów – poinformował w środę rzecznik prasowy Trybunału Ireneusz Kolowca.

Według „Dziennika Gazety Prawnej”, samorząd lekarski od tygodni blokuje medykom spoza UE, głównie z Ukrainy, możliwość podjęcia pracy w Polsce w ramach tzw. szybkiej ścieżki. Resort zdrowia kieruje sprawę do Sądu Najwyższego.

Wrocławski sąd podtrzymał wyrok sądu I instancji wobec byłego senatora klubu PO Józefa Piniora i jego asystenta Jarosława Wardęgi. Obaj zostali w lutym ub. roku skazani na 1,5 roku bezwzględnego więzienia za korupcję.

We wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polskie przepisy określające funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa są niezgodne z prawem europejskim. Po południu orzeczenie skomentował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, lider współtworzącej rząd Solidarnej Polski. Podczas konferencji prasowej powiedział, że „wyrok żadnego organu europejskiego czy pozaeuropejskiego nie może kwestionować sprawy zasadniczej, fundamentalnej dla Polski, każdego państwa, które dysponuje Konstytucją”. Według niego uznanie orzeczenia Trybunału oznaczałoby, że nasza ustawa zasadnicza „nie jest już najwyższym aktem prawnym i prawem RP, ale jest prawem podrzędnym, a można powiedzieć zupełnie uchylonym poprzez regulacje europejskie w tym zakresie, w jakim uznaje to za właściwe trybunał w Luksemburgu”.

