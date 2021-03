USA i Korea Południowa uzgodniły koszty obecności amerykańskiej armii, zwiększy się wkład Seulu

Stany Zjednoczone i Korea Południowa osiągnęły porozumienie w kwestii podziału kosztów obecności wojsk amerykańskich.

USA i Korea Południowa osiągnęły porozumienie w sprawie podziału kosztów obecności wojsk amerykańskich – podała agencja AP w poniedziałek. Medium powołuje się na niedzielny komunikat Departamentu Stanu USA. Biuro ds. polityczno-wojskowych Departamentu Stanu potwierdziło, że umowa obejmuje „wynegocjowany wzrost” udziału Korei Południowej w opisywanych kosztach. Nie podano jednak szczegółowych rozwiązań.

U.S. and ROK negotiators have reached agreement in principle on proposed text for a new Special Measures Agreement that will strengthen our Alliance and our shared defense. pic.twitter.com/vQyrs0i92C

— Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) March 7, 2021