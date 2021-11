Duże grupy imigrantów szturmują polską granicę [+VIDEO]

Na polsko-białoruskiej granicy w pobliżu Kuźnicy gromadzą się duże grupy nielegalnych imigrantów. Cudzoziemcy podejmują pierwsze próby szturmowania polskiej granicy. Polskie służby użyły gazu łzawiącego. MSWiA poinformowało o udaremnieniu próby sforsowania granicy.

Kolejne liczne grupy migrantów podprowadzane są przez białoruskie służby do linii granicy polsko-białoruskiej. Migranci podejmują pierwsze próby siłowego forsowania granicy. Jesteśmy na miejscu – poinformowała Straż Graniczna na Twitterze. Do wpisu dołączono nagranie, które przedstawia pierwsze siłowe próby forsowania ogrodzenia na granicy.

Resort spraw wewnętrznych podał, że polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy.

Wcześniej niezależny białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan poinformował, że polskie służby użyły gazu łzawiącego. Umieścił także nagranie zajścia.

Polish troops using tear gas against those trying to approach the border fence (and the other way around it seems). Apart from that the situation seems fairly calm so far. pic.twitter.com/9brFsHNIAR

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021