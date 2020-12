Wiadomości ze świata (Kresowy Przegląd Tygodnia #8)

Polska torpeduje negocjacje między UE a Chinami. Bałkański Potok już niedługo stanie się w pełni operacyjny. Bułgaria rozpocznie sprowadzanie gazu z Azerbejdżanu. W Kosowie odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne. Tureccy żołnierze zostaną w Libii na dłużej. Ich kraj inwestuje m.in. w budowę domów dla ofiar trzęsienia ziemi w Albanii. Do Republiki Środkowoafrykańskiej wkroczyły setki rosyjskich żołnierzy. W styczniu rozpocznie się budowa ostatniego odcinka Nord Stream II. Nie będzie bezumownego brexitu. Do Hiszpanii napływa coraz więcej imigrantów. W wigilię bojownicy Boko Haram zamordowali 11 chrześcijan w Nigerii.

Polski minister spraw zagranicznych Rau zakwestionował negocjowaną od siedmiu lat umowę o inwestycjach między Chinami a Unią Europejską. W grudniu odbyła się już 35 runda negocjacji między UE i Chinami w sprawie generalnego porozumienia o inwestycjach (Comprehensive Agreement on Investment – CAI). W bieżącym miesiącu chińscy negocjatorzy zadeklarowali znaczące ustępstwa zarówno w kwestii inwestycji finansowych jak i przemysłowych oraz nabywania nieruchomości. Ustępstwa te znacznie polepszyły perspektywę uzyskania porozumienia i zarówno niemieccy politycy (Niemcy sprawują obecnie prezydencję w UE) jak i Komisja Europejska sugerowali, że UE powinna przygotowywać się do podpisania umowy jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić poinformował w piątek, że Bałkański Potok stanie się w pełni operacyjny 30 grudnia, jak podała bułgarska agencja informacyjna Novinite. Bałkański Potok jest biegnącym przez terytorium Serbii przedłużeniem dwóch nitek biegnącego po dnie Morza Czarnego rosyjskiego gazociągu – Tureckiego Potoku. Gazociąg będzie mógł więc zaopatrzyć w surowiec nie tylko Serbię, ale i Węgry z którymi serbski system zostanie połączony.

Z początkiem przyszłego roku do Bułgarii zacznie napływać gaz z Azerbejdżanu na podstawie kontraktu jaki Sofia zawarła z tamtejszym koncernem państwowym SOCAR. Bułgaria większość dotychczas zużywanego gazu pozyskiwała z Rosji.

W poniedziałek Sąd Konstytucyjny Kosowa orzekł, że powołanie obecnego rządu tej separatystycznej republiki pod przewodnictwem Avdullaha Hotiego odbyło się ze złamaniem artykułu 95 jej konstytucji. Sąd nałożył więc na prezydenta Kosowa zadanie ogłoszenia przedterminowych wyborów parlamentarnych, jak podała agencja informacyjna Reutera. Rząd Hotiego powstał na początku czerwca po tym gdy jego Demokratyczna Liga Kosowa (LDK) zerwała istniejącą od lutego koalicję ze zwycięską w poprzednich wyborach partią Samostanowienie (Vetëvendosje). W kosowskim parlamencie przegłosowano wotum nieufności dla premiera Albina Kurtiego będącego liderem Samostanowienia. Kurti złożył do Sądu Konstytucyjnego skargę na formę jego odwołania uznając ją za sprzeczną z regulacjami formalnymi. W poniedziałek Sąd przyznał mu rację.

W niedzielę 20 grudnia w Mostarze odbyły się wybory rady miejskiej. Były to pierwsze wybory do 12 lat ponieważ przez ten okres przedstawiciele dwóch grup jej zamieszkujących – Chorwatów i muzułmańskich Boszniaków nie potrafili się porozumieć nawet co do sposobu organizacji wyborów i ordynacji. Spowodowało to nawet zaskarżenie państwa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka przez mieszkanką Mostaru Irmę Baraliję, którą w 2019 r. wygrała proces. Ostatecznie osiągnięto porozumienie, że 35 radnych miejskich zostanie wybranych w ramach sześciu okręgów wyborczych ekskluzywnych etnicznie. Boszniacy i Chorwaci zamieszkują zwarcie dwa przeciwstawne brzegi rzeki Neretwy przecinającej miasto zamieszkane przez około 100 tys. ludzi. Łączy je między innymi zabytkowy most zniszczony w 1990 r. i odbudowany po zakończeniu wojny, której most stał się symbolem. W czasie konfliktu w latach 1992-1995 Mostar stał się areną wzajemnych ostrzałów ze strony dwóch zamieszkujących go grup etnicznych. W niedzielnych, długo wyczekiwanych wyborach po obu stronach rzeki zwyciężyły partie narodowe obu społeczności. Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ) otrzymała przytłaczającą większość głosów Chorwatów co w skali miasta przełożyło się na wynik na poziomie 37 proc., jak podał portal telewizji Al Jazeera. Natomiast wśród Boszniaków przodowała Partia Akcji Demokratycznej (SDA), która dostała 29 proc. głosów.

We wtorek turecki parlament poparł przedłużenie terminu operacji żołnierzy Turcji w targanej wojną domową Libii.

Minister obrony Turcji Hulusi Akar skomentował sankcje USA wobec Turków za nabycie rosyjskiej systemów rakietowych. Według tureckiego ministra amerykańskie sankcje będą miały negatywny wpływ na aktywność Turcji w ramach NATO. Akar zauważył, że przewidzieli to sami Amerykanie, którzy już dyskutowali o środkach politycznego i wojskowego zrekompensowania tureckiego zaangażowania w działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W środę odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego na placu budowy w mieście Lac w północno-zachodniej Albanii. Za pośrednictwem łącza audiowizualnego w uroczystości wziął udział prezydent Turcji, która finansuje budowę. Do najsilniejszego od lat trzęsienia ziemi o sile 6,4 stopni w skali Richtera doszło w Albanii w listopadzie zeszłego roku. Zginęło w nim 51 osób, a ponad 900 odniosło obrażenia. Władze Turcji bardzo szybko zadeklarowały wolę wsparcia w odbudowie kraju. Kolejne trzęsienie ziemi miało miejsce w Albanii we wrześniu bieżącego roku.

Czołowy rosyjski działacz opozycyjny Aleskiej Nawalny opublikował w poniedziałek drugi materiał audiowizualny prezentujący jego prywatne śledztwo w sprawie sierpniowego zatrucia. Wśród nich jest zapis 40-minutowej rozmowy telefonicznej z osobą określoną jako agent FSB Konstantin Kudriawcew, według Belingcat należący do grupy funkcjonariuszy tej służby, która przeprowadziła próbę otrucia rosyjskiego opozycjonisty. Federalna Służba Bezpieczeństwa twierdzi, że opozycjonista Aleksiej Nawalny sfabrykował zapis rozmowy z jej funkcjonariuszem.

Rząd Republiki Środkowoafrykańskiej poinformował, że na jej terytorium wkroczyły setki żołnierzy Rosji i sąsiedniej Rwandy by zapobiec zamachowi stanu, którego próba miała zostać niedawno podjęta. Interwencja rosyjska odbywa się w ramach międzyrządowego porozumienia dwóch państw.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał nowelizację ustawy o gwarancjach nietykalności dla byłej głowy rosyjskiego państwa i członków jego rodziny.

W Moskwie samobójstwo popełnił podpułkownik Federalnej Służby Ochrony (FSO) – rosyjskiej specsłużby odpowiedzialnej za ochronę najwyższych rosyjskich urzędników, w tym prezydenta Władimira Putina. To już drugie w przeciągu niespełna miesiąca samobójstwo w FSO.

Budowa ostatniego odcinka gazociągu Nord Stream 2 na wodach duńskich ma według planów rozpocząć się 15 stycznia 2021. Poinformowała o tym strona duńska. Budowa lądowego odcinka gazociągu Nord Stream 2 została zakończona i jest on gotów do uruchomienia. Termin zakończenia prac na morzu zależy od szeregu warunków, w tym od pogody.

Niemiecki sąd skazał w poniedziałek na dożywocie Stephana Ballieta, który był oskarżony o zastrzelenie dwóch osób w pobliżu synagogi w Halle w październiku ub. roku.

W czwartek po południu brytyjski premier Boris Johnson poinformował, że Wielka Brytania i Unia Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie umowy handlowej, która zacznie obowiązywać po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przyznał Ukrainie kredyt w wysokości 450 mln euro. Pieniądze te zostaną przeznaczone na kapitalny remont trasy Kijów-Odessa i budowę północnej obwodnicy Lwowa.

Pomimo pandemii, do Hiszpanii napływa coraz więcej nielegalnych imigrantów, głównie z Maroka. Według danych hiszpańskiego rządu, było to prawie 40 tys. ludzi, czyli o blisko 29 proc. więcej niż rok wcześniej. Ich celem coraz częściej są Wyspy Kanaryjskie.

W marcu 2021 roku w Izraelu odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne po tym, jak Kneset nie zdołał w terminie uchwalić budżetu na lata 2020-2021. partie Likud i Niebiesko-Biali pomimo utworzenia w maju br. koalicji rządowej pozostawały w ciągłym sporze, a w ostatnich tygodniach stosunki między nimi osiągnęły najgorszy poziom w związku ze zbliżaniem się terminu uchwalenia budżetu.

Rząd Japonii przygotował „strategię zielonego wzrostu”, która ma wyeliminować emisje gazów cieplarnianych w tym państwie. Do 2035 r. ma zostać m.in. wstrzymana sprzedaż pojazdów napędzanych olejem lub benzyną.

W czwartek pod gmachem rządu Armenii po raz kolejny protestowali przeciwnicy premiera. Jeden z nich wezwał do działania głównodowodzącego armią.

Islamiści z fundamentalistycznego ugrupowania Boko Haram zabili co najmniej 11 chrześcijan, spalili kościół i uprowadzili księdza. Do zdarzenia doszło w północno-wschodniej Nigerii w wigilię Bożego Narodzenia.

