W Izraelu odbędą się czwarte wybory parlamentarne w ciągu dwóch lat

W marcu 2021 roku w Izraelu odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne po tym, jak Kneset nie zdołał w terminie uchwalić budżetu na lata 2020-2021.

Jak podaje Times of Israel, izraelski parlament uległ automatycznemu rozwiązaniu z powodu nieuchwalenia budżetu na 2020 rok w ustawowym terminie, który upływał we wtorek o północy. Przyspieszone wybory do Knesetu powinny odbyć się za 90 dni, czyli 23 marca 2021 roku, ale datę tę Kneset jeszcze może zmienić w drodze głosowania.

Przypomnijmy, że partie Likud i Niebiesko-Biali pomimo utworzenia w maju br. koalicji rządowej pozostawały w ciągłym sporze, a w ostatnich tygodniach stosunki między nimi osiągnęły najgorszy poziom w związku ze zbliżaniem się terminu uchwalenia budżetu. Lider Niebiesko-Białych i minister obrony Beni Ganc oskarżył Netanjahu o odmowę uchwalenia budżetu na lata 2020 i 2021 za jednym zamachem, co było uzgodnione w umowie koalicyjnej. Działanie to miało uniemożliwić Gancowi przejęcie z rąk Netanjahu funkcji premiera w listopadzie 2021 r, co również było elementem umowy koalicyjnej. Nowe wybory oznaczają, że do takiej rotacji nie dojdzie.

Jak stwierdza Times of Israel, w przeciwieństwie do poprzednich trzech wyborów, w których głównym rywalem Likudu byli centrolewicowi Niebiesko-Biali, teraz zagrożenie dla partii premiera Netanjahu pojawiło się z prawej strony. Obecnie sondażowe notowania sojuszu, na czele którego stoi Ganc, znacznie spadły, a głównymi pretendentami do przejęcia władzy stały się Nowa Nadzieja założona przez byłego polityka Likudu Gideona Saara, a także radykalnie prawicowa Jamina Naftalego Bennetta.

Marcowe wybory do Knesetu będą już czwartymi przedterminowymi wyborami w Izraelu w ciągu dwóch lat. Pierwsze odbyły się w kwietniu 2019 roku, kolejne we wrześniu tegoż roku, a trzecie w marcu 2020 roku. Za każdym razem nie udawało się stworzyć stabilnej większości parlamentarnej.

Kresy.pl / timesofisrael.com / reuters.com