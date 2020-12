Węgry zamawiają tureckie pojazdy opancerzone. Docelowo będą produkowane na Węgrzech

Węgry podpisały umowę ws. pozyskania dodatkowych 40 pojazdów typu MRAP, 4×4 Gidrán. Kolejna faza zakłada uruchomienie ich produkcji na Węgrzech, na licencji od tureckiej firmy.

W poniedziałek węgierski komisarz ds. rozwoju obronności Gáspár Maróth poinformował, że armia Węgier podpisała porozumienie ws. zakupu dodatkowych 40 pojazdów opancerzonych. Chodzi o pojazdy opancerzone wsparcia 4×4 Gidrán typu MRAP.

Według opublikowanego oświadczenia, umowa jest częścią planu rozwoju wojska, którego kolejna faza przewiduje produkcję pojazdów opancerzonych i związane z tym prace badawczo-rozwojowe na Węgrzech.

Jak podano, projekt powtarza model zamówienia i produkcji bojowych wozów piechoty Lynx. W pierwszej fazie, nowe pojazdy zostaną dostarczone przez firmę turecką Nurol Makina, która udzieli Węgrom licencji na ich produkcję w fabryce w Kaposvár na południu kraju. Produkcja wozów ma być prowadzone we współpracy z Niemcami, podobnie jak prace badawczo-rozwojowe. W ramach uruchomienia produkcji na Węgrzech pojazdy mają zostać zintegrowane z europejskimi systemami uzbrojenia. Nie sprecyzowano jednak, o jakie uzbrojenie w tym przypadku chodzi. W wersji oryginalnej może posiadać stanowisko strzeleckie (z opcją zdalnego sterowania) lub lekką wieżę z armatą o kalibrze między 20 a 30 mm.

Poinformowano też, że 40 nowych pojazdów będzie podobnych do 10 wozów Gidrán, która już wcześniej trafiły na Węgry. Docelowo węgierska armia ma pozyskać 300 takich pojazdów.

Gidrán to opracowana dla Węgier wersja tureckie pojazdu typu MRAP Ejder Yalçın, o masie 14 ton, z silnikiem o mocy 375 KM oraz opancerzeniem odpowiadającym poziomowi 4 wg STANAG 4569. Na szosie może jechać do 120 km/godz, zasięg to 700 km. Załoga to dwóch żołnierzy plus desant liczący do 9 osób. Pojazd turecki poza wersją transportową ma też inne, np. rakietowy niszczyciel czołgów, pojazd medyczny czy system obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu.

Według niektórych źródeł, na Węgrzech ma też zostać ulokowana produkcja licencyjna lżejszego pojazdu opancerzonego Yörük (NMS 4 × 4), o masie całkowitej 10 ton, pod nazwą Komondor.

Jak informowaliśmy wcześniej, produkcja wozów bojowych Lynx na Węgrzech będzie odbywać się we współpracy z niemieckim koncernem zbrojeniowym Rheinmetall i ma rozpocząć się w 2023 roku. Niemiecki koncern zapowiada kolejne inwestycje zbrojeniowe na Węgrzech, m.in. fabrykę amunicji.

hungarytoday.hu / index.hu / totalcar.hu / Kresy.pl