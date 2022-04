Ukraina mogła stracić już sześć dronów Bayraktar TB-2 [+FOTO]

Od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej Ukraina mogła stracić co najmniej sześć dronów Bayraktar TB2 – poinformował w czwartek Defence-Blog.

Jak poinformował w czwartek portal Defence-Blog, powołując się na analizy zdjęć pojawiających się w przestrzeni publicznej, Ukraina mogła już stracić sześć dronów Bayraktar TB2.

Trzy drony Bayraktar TB2 miały zostać zestrzelone między 17 marca a 1 kwietnia. Rosja twierdzi, że jedna z tych trzech maszyn została zestrzelona podczas obrony Kijowa, druga został zestrzelona na wschodniej Ukrainie, a trzecia nad Chersoniem.

Od 25 do 27 kwietnia pojawiły się doniesienia o zestrzeleniu trzech ukraińskich dronów nad terytorium Rosji. W poniedziałek Rosjanie podali, że w okolicy Briańska znaleziono szczątki Bayraktara. W tym czasie doszło do pożaru składów paliw w rosyjskim mieście, według nieoficjalnych informacji mogły one wybuchnąć po ataku ukraińskich dronów. Ukraińcy jednak zaprzeczają tym doniesieniom. Według strony ukraińskiej, szczątki Bayraktara musiały zostać przewiezione z terytorium Ukrainy, aby zrzucić odpowiedzialność za pożary na ukraińskie wojsko i mieć pretekst do atakowania obszarów cywilnych.

Dwa dni później 27 kwietnia, Rosjanie ogłosili, że znaleźli szczątki dwóch kolejnych ukraińskich dronów Bayraktar TB2. Jeden, jak twierdzą, został zestrzelony nad Rosją w Obwodzie Biełgorodzkim [na granicy z Ukrainą], a drugi w Kursku, również w Rosji.

Jak podaje portal, jest to dość poważny odsetek [nieco ponad 30 procent] całej ukraińskiej floty Bayraktarów.

#Russia : Another Ukrainian Bayraktar TB2 was shot down near Kazinka, Belgorod Oblast right on the border with Ukraine today – as claimed, by Pantsir-S1. As seen it was carrying a MAM-C Enhanced Fragmentation munition. pic.twitter.com/IUHiJsUNE6

Whilst all of this remains unconfirmed from any side (TB-2 usage has been under quite an embargo recently) it is bolstered by the fact that Ru sources show a TB-2 downed over #Kursk Oblast this AM.

Our UA sources claim it was taken down after the strike, on the way back to base. pic.twitter.com/7udAvgL27I

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 25, 2022