Kolejny Krab zniszczony na Ukrainie przez systemy Lancet?

W sieci ukazało się nagranie, które ma przedstawiać zniszczenie armatohaubicy Krab przy pomocy rosyjskich systemów amunicji krążącej Lancet.

Na początku tygodnia w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie mające przedstawiać zniszczenie samobieżnej armatohaubicy przy pomocy rosyjskich systemów amunicji krążącej Lancet. Miał to być polski Krab w służbie Sił Zbrojnych Ukrainy.

Krab został zniszczony dwoma trafieniami amunicji krążącej Lancet. Pierwsze trafienie nie wyrządziło poważniejszych szkód, jednak drugie doprowadziło do podpalenia amunicji i wielkiej eksplozji. Na nagraniu widać, że część załogi zdołała uciec przed wybuchem.

#Ukraine: A Ukrainian Krab 155mm self-propelled howitzer was destroyed by two Russian Lancet loitering munitions in the vicinity of Bakhmut, #Donetsk Oblast.

The first hit apparently didn’t inflict any serious damage however the second one led to ammunition cookoff. pic.twitter.com/cpZweJ8sog

