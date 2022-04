Polska zacieśnia współpracę ze Słowacją, krytyka polityki Węgier

Premier Mateusz Morawiecki wraz z siedmioma ministrami złożył wizytę na Słowacji. Wraz ze słowackim premierem mocno krytykował politykę Węgier w kontekście Ukrainy. Obaj mówili o zacieśnieniu współpracy.

W piątek w Popradzie na Słowacji premier Mateusz Morawiecki wraz z siedmioma konstytucyjnymi ministrami spotkali się ze swoimi słowackimi odpowiednikami, z premierem Edouardem Hegerem na czele. Było to pierwsze takie spotkanie dwustronne od pięciu lat. Politycy rozmawiali o wzajemnych relacjach i wojnie na Ukrainie.

Spotkanie odbywało się w formule konsultacji międzyrządowych. Z obu stron pojawiły się bardzo silne delegacje. Polski rząd, poza premierem, reprezentowali też: minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, szef MSZ Zbigniew Rau, szef MSWiA Mariusz Kamiński, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, minister polityki regionalnej Grzegorz Puda, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i minister ds. UE, Konrad Szymański.

Zdaniem komentatorów, m.in. serwisu Interia.pl, taka forma wizyty wskazuje, że polski rząd orientuje się na zacieśnienie współpracy ze Słowacją, w związku z pogorszeniem relacji z Węgrami i w ramach Grupy Wyszehradzkiej, spowodowanym polityką Węgier względem wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Premier Słowacji, zapytany na konferencji prasowej o przyszłość Grupy Wyszehradzkiej, powiedział, że „to platforma krajów, która potrafi w innym formacie wesprzeć Unię Europejską”. Dodał, że jak dotąd, mimo dobrej współpracy w ramach V4, były tematy, w których nie było pełnej zgodności. – Teraz też mogę powiedzieć, że czuję się tym osobiście rozczarowany. Chodzi o kwestię Ukrainy, bo tu się nie zgadzamy, nie mamy konsensusu – powiedział Heger.

Z kolei premier Morawiecki surowo ocenił politykę Węgier, zestawiając ją z działaniami Niemiec:

– Stosujemy jednakową miarę dla wszystkich. Jeżeli ktoś protestuje przeciwko sankcjom na Rosję, to czy są to Niemcy, czy są to Węgrzy, jesteśmy równie oburzeni. Nie wolno chować głowy w piasek i udawać, że ryzyka nie ma. Rosja prowadzi brutalną wojnę przeciwko Ukrainie. Zbrodnie muszą zostać nazwane zbrodniami. Wszelkie kunktatorstwo i kluczenie to zła, niewłaściwa postawa, która musi przez nas zostać potępiona.

– Przypomnijmy sobie pogróżki Putina. W jasny sposób można było odczytać jego intencje – podstawową jest odbudowa Imperium Rosyjskiego. Poszerzenie strefy wpływów na Polskę, Słowację, Litwę, Łotwę, to byłby cel realizowany zaraz po zwycięstwie nad Ukrainą. Warto, żeby przyjaciele tacy jak Słowacja i Polska zdali sobie z tego sprawę w pełni – oświadczył polski premier. Jego zdaniem, mamy teraz „historyczny moment i historyczne wyzwanie” i trzeba jak najszybciej wzmacniać pomoc dla Ukrainy.

– Pomoc Ukrainie to także walka o utrzymanie suwerenności naszych państw – Polski i Słowacji. I w pełni zdajemy sobie z tego sprawę – powiedział Morawiecki. Kolejny raz zaapelował też do UE o środki na pomoc uchodźcom. Podkreślił, że znaczna część z nich przebywa w Polsce, twierdząc też, że bardzo dużą część Ukraińców przyjęła również Słowacja.

Jednocześnie, Morawiecki i Heger podkreślali znaczenie współpracy polsko-słowackiej, wielokrotnie nawzajem nazywali siebie „przyjaciółmi”. Słowacki premier podkreślał, że zgadza się z Polską co do przyszłości Ukrainy.

– Chcielibyśmy przeforsować nasze wnioski na forum UE, będziemy wspierać europejską przyszłość Ukrainy – powiedział Heger. Podkreślał też związki gospodarcze swojego kraju z Polską, mówiąc, że „w tym trudnym momencie dziejowym mamy silny potencjał”.

Zaznaczano też, że Polska odgrywa dla Słowacji kluczową rolę w kwestii gazu, by państwo to mogło uniezależnić się od dostaw z Rosji. Według Morawieckiego, już latem miałoby zostać otwarte połączenie gazowe.

