Belgia dostarczy Ukrainie broń przeciwpancerną

Belgijski rząd postanowił dostarczyć broń przeciwpancerną i pociski rakietowe Ukrainie – poinformował w sobotę portal Ukrinform. Nie jest jasne jaka ilość broni zostanie przekazana.

Jak poinformował w sobotę portal Ukrinform belgijski rząd przekaże Ukrainie broń przeciwpancerną i kierowane pociski rakietowe pochodzące z zasobów belgijskiego przemysłu zbrojeniowego. Broń musi najpierw zostać zakupiona przez rząd belgijski, ponieważ armia nie posiada już zapasów tego sprzętu. Nie jest jasne jaka ilość broni zostanie przekazana.

Belgijski rząd chce również odkupić (stare) ciężkie karabiny, które kiedyś sprzedał firmom. Jednak według nieoficjalnych źródeł nowi właściciele żądają dużo więcej za broń, niż zapłacili.

Do tej pory belgijskie dostawy na Ukrainę obejmowały jedynie amunicję, hełmy, kamizelki kuloodporne i broń strzelecką.

Belgia wysyła również zespół ekspertów medycyny sądowej, aby zidentyfikować ofiary. Aby zagwarantować ich bezpieczeństwo, będzie to część skoordynowanych wysiłków europejskich. Zespół może również pomóc w ustaleniu, czy ofiary zmarły w wyniku zbrodni wojennych, co jest ważne dla zbliżającego się procesu o zbrodnie wojenne.

Jak informowaliśmy wcześniej, Litwa wysłała na Ukrainę ciężkie moździerze warte dziesiątki milionów euro – poinformował w czwartek minister obrony Arvydas Anauszkas.

„Przesłaliśmy ciężkie moździerze na Ukrainę jako pomoc” – powiedział Anauszkas. „Nie podam liczby, ale przekazaliśmy ich wiele”.

Według ministra Litwa wysłała już na Ukrainę nie tylko systemy rakietowe Stinger, ale także inną broń przeciwpancerną i przeciwlotniczą, amunicję, granaty, karabiny maszynowe, pistolety maszynowe, sprzęt łączności itp.

„Trudno wszystko wymienić. Miesiąc temu naliczyłem 35 różnych rodzajów [przedmiotów pomocy wojskowej]” – powiedział.

We wtorek prezydent USA Joe Biden rozmawiał zdalnie z premierami Wielkiej Brytanii i Kanady, Borisem Johnsonem i Justinem Trudeau, w związku ze wznowieniem przez Rosjan ofensywy na wschodzie Ukrainy.

Po rozmowie Biden pytany był przez dziennikarzy, czy Stany Zjednoczone będą wysyłać na Ukrainę więcej systemów artyleryjskich. Amerykański prezydent odpowiedział, że tak.

Rzeczniczka Białego Domu, Jen Psaki przyznała, że USA będą dalej dostarczać Ukraińcom amunicję oraz udzielać im wsparcia militarnego.

Z kolei Johnson złożył podobną deklarację brytyjskim parlamentarzystom. W jego ocenie, wojna rosyjsko-ukraińska „stanie się konfliktem artyleryjskim”.

– Oni potrzebują wsparcia w postaci większej ilości artylerii. To jest to, co będziemy im dawać… jako dodatek do wielu innych form wsparcia – powiedział brytyjski premier. Podkreślił też, że zamierza uzbroić Ukrainą do tego stopnia, „by Rosja nie odważyła się więcej zaatakować”. Ponadto, Brytyjczycy mają też rozważać możliwość wysłania Ukraińcom rakietowych systemów antyrakietowych Brimstone, zamontowanych na przerobionych, wojskowych pick-upach.

Trudeau również oświadczył, że Kanada udzieli Ukrainie wsparcia w tej postaci i wyśle ciężką artylerię. Obiecał, że poda więcej szczegółów za jakiś czas.

Dodajmy, że Biden podczas tej samej rozmowy łączył się też z szefową Komisji Europejskiej, Ursulą von der Leyen, prezydentem Francji Emmanuelem Macronen, kanclerzem Niemiec Olafem Scholtzem oraz sekretarzem generalnym NATO, Jensem Stoltenbergiem czy prezydentem Andrzejem Dudą.

