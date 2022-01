Ukraina, Litwa i Białoruś (Kresowy Przegląd Tygodnia #59)

Wydarzenia z Ukrainy, Litwy i Białorusi. Kresowy Przegląd Tygodnia #59.

Ukraina, Litwa i Białoruś

Ukraińscy śledczy chcą zatrzymać byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę, gdy ten wróci w poniedziałek do ojczyzny z zagranicznych wojaży – twierdzą jego adwokaci.

Rada Ministrów Ukrainy podjęła decyzję o objęciu regulacją cen podstawowych produktów żywnościowych. Regulacja ma obowiązywać do końca epidemii koronawirusa. Ustalono maksymalną marżę handlową dla niektórych artykułów spożywczych na poziomie 10 proc.

Zjednoczenie 140 organizacji i środowisk żydowskich na Ukrainie poinformowało w czwartek, że w ciągu ubiegłego roku postawiło w tym kraju 80 znaków pamięci w miejscu dawnych żydowskich cmentarzy i dołów śmierci ofiar Holokaustu.

W czwartek, amerykańska firma SpaceX wystrzeliła w kosmos ukraińskiego satelitę Sicz-2-30. „Satelita Sicz-2-30 został wystrzelony w kompleksie startowym stacji kosmicznej 40 na przylądku Canaveral”. Sonda została zaprojektowana w Państwowym Biurze Projektów w w mieście Dniepr w celu monitorowania użytkowania ziemi, roślinności, lasów, zasobów wodnych oraz eliminowania skutków klęsk żywiołowych. Ministerstwo ds. strategicznych gałęzi przemysłu Ukrainy opublikowało projekt Ogólnopaństwowego celowego naukowo-technicznego programu kosmicznego na lata 2021-2025. Łączne wydatki na te pracy szacuje się na około 3,790 mld hrywien, czyli równowartość około 515 mln zł. Koszty mają rozkładać się według ustalonego schematu.

Tylko co trzeci dorosły mieszkaniec Ukrainy był w grudniu 2021 roku gotów do udziału w masowych protestach – wynika z sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Agencja zaznacza, że pojęcie „protestu” definiowano bardzo różnie. W grupie tych, którzy byli gotowi do takiej aktywności, 15,7 proc. zastrzegało, że chodzi o udział w kampanii wyborczej. Dla 11,3 proc. to wyłącznie udział w legalnych zgromadzeniach a dla 10,3 proc. zbiórka podpisów pod różnymi apelami. 64 proc. osób z tej grupy było gotowych do udziału w protestach w jakiejkolwiek formie. 32,4-procentowa gotowość do udziału w protestach to najniższy wynik w ciągu 12 lat badań. Zaledwie dwa lata temu do takiej aktywności skłaniał się niemal co drugi Ukrainiec (48 proc.).

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniła i zatrzymała agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego, który planował przeprowadzenie serii zamachów terrorystycznych w regionie Odessy.

Obywatel Ukrainy, który w 2019 r. próbował podpalić cerkiew Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego na Zaporożu, został skazany na siedem lat więzienia – poinformowała w zeszłym tygodniu służba prasowa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Linia kredytowa o wartości miliarda dolarów to decyzja władz na Tajwanie, która ma służyć wsparciu tajwańskich inwestycji na Litwie.

Kilka dni temu w rozmowie z litewską telewizją publiczną LRT, prof. Uniwersytetu Wileńskiego, politolog Tomas Janieliunas skomentował politykę Republiki Litewskich względem Chin. Jego zdaniem, brak konsensusu pomiędzy prezydentem Litwy Gitanasem Nauseda, a litewskim MSZ w sprawie otwarcia tajwańskiego biura przedstawicielskiego w Wilnie i nazwy tej misji, wywołał kryzys polityki zagranicznej, jakiego nie było od dziesięcioleci.

45-letni mieszkaniec Mohylewa na Białorusi usłyszał wyrok dwóch lat kolonii karnej za napisanie nieprzychylnych komentarzy o zabitym funkcjonariuszu białoruskiego KGB. Opozycyjne białoruskie media zauważają, że jest to pierwszy wyrok w tzw. sprawie Zielcera.

Prokuratura Generalna Białorusi ujawniła, że skierowała do 17 państw wnioski o pomoc prawną w sprawie dotyczącej „ludobójstwa narodu białoruskiego”. Litwa i Łotwa odmówiły Białorusi udzielenia pomocy prawnej w tej sprawie zasłaniając się kwestią bezpieczeństwa narodowego. Z kolei Rosja „aktywnie współpracuje” z Mińskiem pozwalając białoruskim śledczym na pracę z jej dokumentami archiwalnymi. W śledztwie dotyczącym ludobójstwa narodu białoruskiego przesłuchano ok. 12,5 tys. świadków, z czego połowę stanowili więźniowie obozów koncentracyjnych i weterani tzw. Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

