Ukraina pracuje nad własnym systemem satelitów rozpoznawczych. Podano terminy

Wiadomo, kiedy Ukraina planuje stworzyć orbitalne zgrupowanie satelitów rozpoznawczych – podaje serwis Defense Express. Chodzi o termin wyniesienia na orbitę kilku krajowych kosmicznych aparatów do sondowania ziemi z dystansu, do roku 2025.

Jak podał ukraiński serwis „Defense Express”, niedawno Ministerstwo ds. strategicznych gałęzi przemysłu Ukrainy opublikowało projekt Ogólnopaństwowego celowego naukowo-technicznego programu kosmicznego na lata 2021-2025.

Według wcześniejszych, wstępnych planów tego resortu, planowano zbudować i przygotować do wystrzelenia na orbitę co najmniej dwa satelity, Sicz-2-30 i Sicz-2M albo jego analogię. Ponadto, zaplanowano zbudowanie własnych systemów optoelektronicznych oraz optyczno-elektrycznego skanera do pracy z bardzo dużej wysokości, o bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej.

Łączne wydatki na te pracy szacuje się na około 3,790 mld hrywien, czyli równowartość około 515 mln zł. Koszty mają rozkładać się według ustalonego schematu.

141 mln hrywien (ponad 19 mln zł) ma kosztować budowa kosmicznego systemu obserwacji Ziemi o średniej rozdzielczości przestrzennej [chodzi powierzchnię terenu z zeskanowanego zdjęcia reprezentowaną przez każdy piksel; na podstawie publikacji strony ukraińskiej prawdopodobnie chodzi o przedział 5-50 metrów = red.]. Chodzi o aparat Sicz-2-30. Szacuje się, że główne prace zakończą się w 2023 roku.

Kolejny element to budowa w oparciu o ukraiński skaner zgrupowania aparatów kosmicznych wysokiej rozdzielczości przestrzennej (prawdopodobnie 0,5 – 5 metrów). Chodzi zapewne o aparat-satelitę typu Sicz-2M. Szacunkowy koszt to 909 mln hrywien, czyli 123,5 mln zł.

Za około 2,4 mld hrywien (ponad 326 mln zł) stworzony ma zostać kosmiczny system optoelektroniczny nadwysokiej rozdzielczości przestrzennej (prawdopodobnie poniżej 0,5 metra), również na podstawie ukraińskiego skanera. Prace mają zakończyć się w 2024 roku.

Z kolei za 340 mln hrywien (ok. 46,2 mln zł) Ukraińcy chcą zbudować własny optoelektroniczny skaner nadwysokiej rozdzielczości przestrzennej, który ma powstać w 2025 roku.

Portal zwraca uwagę, że nie podano informacji dotyczących terminu opracowania własnego kosmicznego aparatu nadwysokiej rozdzielczości przestrzennej, czyli satelity typu Sicz-Z-O.

Na początku kwietnia br. ukraiński rząd ostatecznie wyznaczył państwowe Biuro Konstrukcyjne Piwdenne jako zamawiającego w pracach nad doprowadzeniem do wystrzelenia aparatu kosmicznego do dystansowego skanowania powierzchni Ziemi Sicz-2-30 i ubezpieczenia go. Biuro ma też zapewnić źródła odpowiedniego finansowania. Według ukraińskiego wicepremier i ministra strategicznych gałęzi przemysłu, Ołeha Uruskiego, droga została dla projektu otwarta, zaś przyszłość sprawy leży w rękach Biura oraz Państwowej Agencji Kosmicznej Ukrainy. Nowy szef tej agencji, Wołodymyr Taftaj, potwierdził plany dotyczące wystrzelenia ukraińskiego satelity Sicz-2-30 jeszcze w tym roku. Obecnie satelita przechodzi próby, ma być gotowy do wystrzelenia w grudniu br. ze SpaceX.

Ukraińskie media zwracają uwagę, że konkretne zapisy programu oznaczają, że aparat nadwysokiej rozdzielczości przestrzennej może opracować nie tylko biuro Piwdenne, ale również firma prywatna.

Jak informowaliśmy, polski program kosmiczny notuje poważne opóźnienia. Do końca 2019 r. nie został uruchomiony program strategiczny „Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi” zakładający budowę i wystrzelenie satelity dla potrzeb autonomicznego systemu rozpoznania wojskowego, choć zgodnie z założeniami program miał zostać zrealizowany do 2020 roku.

W połowie ub. roku Exatel przekazał, że wystrzelenie pierwszego polskiego satelity planowane jest za ok. 3 lata.

defence-ua.com / Kresy.pl