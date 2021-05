Państwowa spółka Exatel kończy prace nad własnym teleportem satelitarnym i chce stworzyć narodową konstelację satelitarną

Exatel, spółka państwowa zajmująca się telekomunikacją i cyberbezpieczeństwem poinformowała, że w czerwcu zostanie zakończona budowa teleportu satelitarnego. Złożono też wniosek, w ramach Krajowego Planu Odbudowy, o dofinansowanie budowy Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi i rozmieszczenia konstelacji satelitów obserwacji Ziemi.

W miniony czwartek podczas konferencji prasowej zarząd spółki EXATEL, należącego do Skarbu Państwa polskiego operatora telekomunikacyjnego oraz dostawcy usług teleinformatycznych (ICT), cyberbezpieczeństwa oraz łączności satelitarnej, przedstawił wyniki finansowe za 2020 rok i za 4 pierwsze miesiące tego rok. Jak podano, spółka zakończyła ubiegły rok z dodatnim wynikiem netto w wysokości 1,4 mln złotych. Wynik ten był lepszy od planowanego o 6,6 mln złotych i oznacza m.in., że o rok wcześniej, niż zakładano, zrealizowano cel ogłoszonego w 2017 roku planu biznesowego.

„Fakt, że mamy „zdrowy biznes”, potwierdza wysokość wolnych środków pieniężnych. Na koniec 2020 roku mieliśmy 93,3 mln złotych. To jest o 169% więcej, niż w roku 2019. Co ważne – nasza firma nie posiada żadnych długoterminowych zobowiązań. Innymi słowy – wyszliśmy na prostą bez pomocy kredytów i innych środków publicznych – powiedział Nikodem Bończa Tomaszewski, prezes Zarządu EXATEL.

Jednym z istotnych czynników rozwoju spółki, poza m.in. rozbudową sieci o ponad 3 tys. km, jest łączność satelitarna, od 2018 roku znajdująca się w ofercie. Rafał Magryś, wiceprezes Zarządu EXATEL powiedział, że zgodnie z ubiegłorocznymi zapowiedziami, w czerwcu zostanie zakończona budowę własnego teleportu satelitarnego.

„Jego znaczenie dla rozwoju Spółki jest ogromne. Będzie jedynym tego typu rozwiązaniem w Europie środkowo-wschodniej kontrolowanym przez Spółkę Skarbu Państwa. Już dziś z jego usług korzysta Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wkrótce będziemy mogli świadczyć usługi łączności satelitarnej również dla podmiotów komercyjnych” – podkreślał Magryś.

Przedsięwzięcie to dotyczy zapowiadanej w ubiegłym roku polskiej stacji naziemnej z możliwością kontroli misji. Opisywano to jako pierwsze tego typu rozwiązanie w Europie Środkowo-Wschodniej kontrolowane przez spółkę Skarbu Państwa. Wiadomo też, że oferta jest skierowana do do odbiorców instytucjonalnych i prywatnych. Firma deklaruje zarazem otwartość na współpracę z sektorem kosmicznym.

Poinformowano też, że Exatel złożył ramach Krajowego Planu Odbudowy wnioski o dofinansowanie na trzy projekty. Pierwszy z nich dotyczy budowy światłowodu podmorskiego łączącego Polskę i Stany Zjednoczone, drugi jest związany z polską siecią 5G i dotyczy m.in. budowy Bezprzewodowej Sieci Łączności Specjalnej, czyli sieci komórkowej dla służb mundurowych, ratowniczych i infrastruktury krytycznej. Ponadto, jeden projekt dotyczy budowy Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi.

„W kręgu naszych zainteresowań znajdują się także firmy z sektora kosmicznego, telekomunikacyjnego i rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Pierwsze rozmowy już trwają” – podkreślał Bończa Tomaszewski.

Projekt wart blisko 694 mln zł zakłada stworzenie narodowej konstelacji satelitarnej umożliwiającej świadczenie usług obrazowania z orbity. Zbierane za jej pośrednictwem dane byłyby dostępne na użytek publiczny i komercyjny. Zgodnie z założeniami dotyczącymi Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi, w ciągu 5 lat na niskiej orbicie okołoziemskiej miałaby zostać uruchomiona konstelacja złożona z co najmniej sześciu lekkich satelitów obserwacji Ziemi. Miałyby one zapewniać zarówno wielozakresowy podgląd optoelektroniczny, jak i radarowy. Pierwsze satelity mogłyby zostać umieszczone na orbicie najwcześniej w 2023 roku. W dalszej perspektywie rozważane jest m.in. pozyskanie satelity telekomunikacyjnego na orbicie geostacjonarnej. Obecnie propozycję Exatel analizuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii).

Przypomnijmy, że rok temu Exatel ogłosił, że zamierza w 2023 roku wystrzelić w kosmos satelitę, którego planuje zbudować we współpracy z polskimi firmami. Satelita Exatela miałby zajmować się nie tylko komunikacją, lecz także dostarczaniem np. zdjęć Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, obsługującej system dopłat dla rolników. Z satelity miałby także korzystać sektor logistyki.

EXATEL od 2017 roku należy w pełni do Skarbu Państwa, jest nadzorowany przez Ministra Aktywów Państwowych.

Jak informowaliśmy, polski program kosmiczny notuje poważne opóźnienia. Do końca 2019 r. nie został uruchomiony program strategiczny „Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi” zakładający budowę i wystrzelenie satelity dla potrzeb autonomicznego systemu rozpoznania wojskowego, choć zgodnie z założeniami program miał zostać zrealizowany do 2020 roku.

