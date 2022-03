Orlen przekazał Ukrainie swoje Starlinki

Zakupione przez PKN Orlen Starlinki dotarły do miejsca docelowego na Ukrainie – poinformował w piątek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Starlink to telekomunikacyjne satelity przeznaczone do dostarczania internetu. Są budowane przez firmę Space X. Działają na niskich orbitach – około 55o km.

Wspieramy Ukrainę i jej obywateli! Zakupione przez nas #Starlink.i dotarły do miejsca docelowego i już pomagają Ukrainie utrzymywać nieprzerwany kontakt ze światem. Podziękowania dla @elonmusk za ekspresową realizację tego zamówienia – napisał Obajtek na Twitterze. „To było trudne, ale bardzo ważne zadanie. Udało nam się w ekspresowym tempie przekazać Ukrainie dużą partię #Starlink.ów, które umożliwią jej kontakt ze światem. Wspieramy naszych sąsiadów i pozostajemy solidarni z Ukrainą i jej obywatelami” – dodał.

Wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fedorow potwierdził dotarcie urządzeń. Podziękował Elonowu Muskowi, polskiemu rządowi oraz spółce Orlen.

„Nowa partia stacji Starlink! Podczas gdy Rosja blokuje dostęp do internetu, Ukraina coraz bardziej otwiera się na cały świat. Ukraina to prawda. Prawda zawsze zwycięża. Podziękowania dla @elonmusk, rządu Polski i Orlenu” – napisał Fedorow na Twitterze.

A new batch of Starlink stations! While Russia is blocking access to the Internet, Ukraine is becoming more open to the entire world. Ukraine is the truth. The truth always wins. Thank you, @elonmusk, the Government of Poland, and Orlen. pic.twitter.com/TP0kpn3rPS

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 18, 2022