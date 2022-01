Taiwan otwiera linię kredytową dla Litwy

Linia kredytowa o wartości miliarda dolarów to decyzja władz na Tajwanie, która ma służyć wsparciu tajwańskich inwestycji na Litwie.

Uruchomienie linii kredytowej dla Litwy ogłosił we wtorek w czasie wirtualnej konferencji członek Narodowej Rady Rozwoju Tajwanu Kung Ming-hsin, podał portal Nasdaq.com. „Ten fundusz inwestycyjno-kredytowy pomoże nam wzmocnić współpracę” – powiedział tajwański urzędnik.

Kung Ming-hsin poinformował, że środki z nowej linii kredytowej mają służyć wspieraniu inwestycji w sześciu sektorach. Nie skonkretyzował jednak w jakich.

Zadowolenie z decyzji władz na Tajwanie wyraziła już litewska minister gospodarki i innowacji Aušrinė Armonaitė. „Uznajemy i doceniamy plany inwestycyjne Tajwanu na Litwie. Teraz bardzo ważne jest, aby mieć jasny program, który przyniesie wymierne rezultaty. Czekamy na kolejne kroki!” – napisała na Twitterze Armonaitė.

Just had a meeting with NDC Minister Kung 🇹🇼 We recognise & value the Taiwanese investment plans in Lithuania 🇱🇹 Now it is very important to have a clear agenda that would lead to tangible results. Looking forward to the next steps! pic.twitter.com/WKNkoFmElH

— Ausrine Armonaite (@ArmonaiteA) January 11, 2022