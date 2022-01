Ukraińcy coraz mniej chętni do udziału w masowych protestach [SONDAŻ]

Tylko co trzeci dorosły mieszkaniec Ukrainy był w grudniu 2021 roku gotów do udziału w masowych protestach – wynika z sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii.

Jak podała w środę agencja Unian, w sondażu przeprowadzonym przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii 32,4 proc. ankietowanych zadeklarowało gotowość do udziału w akcjach protestu. Jednocześnie do 64 proc. wzrósł odsetek tych, którzy nie zamierzają wychodzić na ulice, by protestować.

Agencja zaznacza, że pojęcie „protestu” definiowano bardzo różnie. W grupie tych, którzy byli gotowi do takiej aktywności, 15,7 proc. zastrzegało, że chodzi o udział w kampanii wyborczej. Dla 11,3 proc. to wyłącznie udział w legalnych zgromadzeniach a dla 10,3 proc. zbiórka podpisów pod różnymi apelami. 64 proc. osób z tej grupy było gotowych do udziału w protestach w jakiejkolwiek formie.

32,4-procentowa gotowość do udziału w protestach to najniższy wynik w ciągu 12 lat badań. Zaledwie dwa lata temu do takiej aktywności skłaniał się niemal co drugi Ukrainiec (48 proc.).

Najniższy poziom niechęci do udziału w protestach zaobserwowano na wschodzie Ukrainy (69,8 proc.), najwyższy – w centrum kraju (58 proc.). Na zachodzie i południu Ukrainy sytuacja była prawie taka sama (odpowiednio 65,4 proc. i 66,7 proc.).

Najmniej chętni do udziału w kampanii wyborczej byli mieszkańcy wschodnich i zachodnich obwodów (odpowiednio 12,7 proc. i 15,1 proc.). Na drugim biegunie pod tym względem znaleźli się mieszkańcy obwodów centralnych (17 proc.).

Sondaż pokazał również większą niechęć kobiet do udziału w protestach, w porównaniu z mężczyznami (odpowiednio 66,8 proc. i 59,9 proc.).

Bardziej chętni do udziału w takiej aktywności okazali się mieszkańcy miast (34,5 proc.) niż wsi (27,9 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-11 grudnia 2021 r. przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na losowej próbie 2 tys. dorosłych mieszkańców Ukrainy (tylko na terenach kontrolowanych przez rząd w Kijowie).

Kresy.pl / Unian