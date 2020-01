Ukraińcy mają dość protestów. Nie będzie „trzeciego Majdanu”?

Gotowość Ukraińców do brania udziału w akcjach protestu spadła do najniższego poziomu w historii – powiedziała w wywiadzie dla Siegodnia szefowa ukraińskiej Fundacji „Demokratyczne Inicjatywy” Iryna Bekeszkina. Nie oznacza to jednak, że na Ukrainie nie będzie tzw. trzeciego Majdanu.

Co roku Fundacja „Demokratyczne Inicjatywy” wraz z pracownią sondażową Centrum Razumkowa przeprowadza duże badania opinii społecznej wśród Ukraińców. W poniedziałek gazeta Siegodnia opublikowała wywiad z Iryną Bekeszkiną, która omówiła wyniki ostatniego sondażu. Wynika z niego m.in., że gotowość Ukraińców do udziału w akcjach protestu spadła do najniższego poziomu od początku badań. Obecnie tylko 15 proc. ankietowanych spodziewa się, że będą takie protesty a 17 proc. jest gotowa wziąć w nich udział. Do tej pory najniższy poziom gotowości do udziału w protestach wynosił 20 proc.

Zdaniem Bekeszkiny tak niska gotowość Ukraińców do wyjścia na ulicę wynika z wysokiego poziomu zaufania do nowych władz kraju, szczególnie do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Mimo niskiej ochoty Ukraińców do brania udziału w protestach szefowa „Demokratycznych Inicjatyw” nie wykluczyła możliwości wybuchu tzw. trzeciego Majdanu – wielkich protestów, które po raz trzeci doprowadzą do zmiany władzy na Ukrainie. „Chcę przypomnieć, że w obu Majdanach uczestniczyło 15 proc. I to licząc wszystkich: tych, którzy stanęli na Majdanie, którzy czasami przychodzili na wiece w różnych miastach, a także tych, którzy pomagali z jedzeniem i pieniędzmi. I 15% wystarczyło” – mówiła Bekeszkina.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W opinii Iryny Bekeszkiny Ukraińcy wciąż wierzą, że sytuacja w ich kraju pod rządami ekipy Zełenskiego zmieni się na lepsze. Nie wykluczyła jednak akcji protestu, gdyby Zełenski poszedł na zbyt duże ustępstwa wobec Rosji i separatystów podczas rozmów w formacie normandzkim. Zwróciła też uwagę na umiejętne podtrzymywanie swojego poparcia przez prezydenta. „Na razie Zełenski często zachowuje się jak Hołoborod’ko [główny bohater serialu „Sługa ludu”, nauczyciel historii, który został prezydentem Ukrainy, grany przez Zełenskiego – red.]. Zarządza obniżenie cen benzyny i opłat. I nawet jeśli tak się nie stanie, ludzie pomyślą, że car jest dobry, a źli bojarzy nie spełniają tego, czego żąda car” – mówiła szefowa „Demokratycznych Inicjatyw”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada 2019 roku poparcie dla Wołodymyra Zełenskiego mocno spadło. Prezydent odrobił jednak część strat w następnym miesiącu.

Kresy.pl / segodnya.ua