Zatrzymano organizatorów nielegalnej imigracji. To obywatele Ukrainy i Polski

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w ciągu ostatnich dwóch tygodni zatrzymali 10 osób, które organizowały nielegalne przekraczania polsko-białoruskiej granicy. To 6 obywateli Ukrainy i 4 ob. Polski.

Straż Graniczna poinformowała w środę o zatrzymaniach organizatorów nielegalnej imigracji, którzy zostali zatrzymani w ciągu ostatnich dwóch tygodni. SG podaje, że 6 osób to obywatele Ukrainy (w wieku od 20 do 45 lat), a pozostałe 4 to obywatele Polski (w wieku od 22 do 32 lat). Postawiono im zarzuty organizowania nielegalnego przekraczania granicy państwa, za co grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Zatrzymania przeprowadzono na terenie województw łódzkiego, lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Jedna osoba została zatrzymana na terenie Niemiec, a następnie przekazana polskim służbom.

„Osoby te zajmowały się między innymi wyszukiwaniem kurierów, którzy mieli odbierać cudzoziemców spod granicy polsko-białoruskiej i przewozić dalej w głąb Europy Zachodniej. Organizatorzy uzyskiwali w ten sposób znaczne zyski z procederu ponieważ (wg. ustaleń funkcjonariuszy) stawki za przewóz migrantów wahają się od 200 do 1000 euro za osobę” – informuje Straż Graniczna.

W stosunku do 6 mężczyzn (5 obywateli Ukrainy i obywatela Polski) zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Dozór policyjny otrzymało z kolei 3 Polaków i obywatelka Ukrainy.

Śledztwa mają charakter rozwojowy. Planowane są zatrzymania kolejnych osób zaangażowanych w nielegalny proceder – podkreśla SG.

Od początku 2023 r. funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali już 122 osoby zaangażowane w organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Na odcinku białoruskim – 115, na odcinku litewskim – 7. W 2022 r. zatrzymano 507 osób (362 – na odcinku białoruskim, 145 – na odcinku litewskim).

Z danych, które Straż Graniczna przesłała portalowi Kresy.pl wynika, że w Polsce legalna imigracja stymuluje nielegalną. Obcokrajowcy stanowili 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych było najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

Wśród osób poszukiwanych w 2021 roku przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) także zdecydowanie dominowali obcokrajowcy. Stanowili wówczas prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

strazgraniczna.pl / Kresy.pl