Kolejny Ukrainiec zatrzymany za przemyt imigrantów. Grozi mu 8 lat więzienia

Straż Graniczna poinformowała w sobotę o zatrzymaniu kolejnego Ukraińca – “kuriera” nielegalnych imigrantów. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. W poprzednich dwóch latach Ukraińcy dominowali wśród osób zatrzymanych za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy.

Do zatrzymania doszło w piątek w okolicach Białowieży. Ukrainiec przyjechał, by odebrać 4 obywateli Syrii. Miał ich przewieźć do Niemiec- podaje SG. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.

W dn.22.09. do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾 17 cudzoziemców,ob. Jemenu,Somalii i Syrii.

W dn.22.09. do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾 17 cudzoziemców,ob. Jemenu,Somalii i Syrii.

Na odcinku #PSGBiałowieża zatrzymano za pomocnictwo ob.Ukrainy,który przyjechał odebrać 4 ob. Syrii,miał ich przewieźć do Niemiec.

Zwracaliśmy uwagę, że w Polsce obcokrajowcy stanowili 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych było najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

Także w 2021 roku 90 proc. osób zatrzymanych za przemyt nielegalnych imigrantów stanowili cudzoziemcy. Zwracaliśmy uwagę, że wówczas w statystykach SG też dominowali obywatele Ukrainy i Gruzji.

Z kolei wśród osób poszukiwanych w 2021 roku przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) także zdecydowanie dominowali obcokrajowcy. Stanowili wówczas prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

