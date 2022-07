„Jawna dyskryminacja Polaków” – Konfederacja o rezerwowaniu przez UW miejsc dla Ukraińców [+VIDEO]

Mamy do czynienia z sytuacją skandaliczną, ogromną dyskryminacją Polaków, ponieważ na te miejsca nie będą mogli rekrutować się Polacy – mówił Witold Tumanowicz (RN, Konfederacja) pod siedzibą Uniwersytetu Warszawskiego, który zarezerwował blisko 2,5 tys. miejsc dla Ukraińców w ramach rekrutacji na studia.

W czwartek pod siedzibą Uniwersytetu Warszawskiego, Konfederacja i Ruch Narodowy zorganizowali konferencję w sprawie dyskryminowania Polaków na polskich uczelniach i wprowadzania gwarantowanego limitu miejsc dla Ukraińców.

Jak pisaliśmy, na UW przygotowano na rok akademicki 2022/2023 łącznie 2437 miejsc wyłącznie dla kandydatów z Ukrainy, w tym 1507 miejsc dla osób rozpoczynających studia oraz 930 miejsc dla osób przenoszących się ze swoich uczelni. Dodatkowo, cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w normalnym trybie, co dotyczy osób wszystkich narodowości. Doprowadza to do sytuacji, w której obcokrajowcy mają zagwarantowaną dużą ilość miejsc na uczelni.

Otwierając konferencję Witold Tumanowicz, przedstawiciel Zarządu Głównego Ruchu Narodowego i działacz Konfederacji zwrócił uwagę na „skandaliczną decyzją władz Uniwersytetu Warszawskiego, który zabukował, zarezerwował prawie 2,5 tysiąca miejsc na przyszłorocznej rekrutacji na najbliższy rok akademicki, tylko i wyłącznie dla obywateli Ukrainy”.

– Mamy do czynienia z sytuacją skandaliczną, ponieważ na te miejsca, oczywiście, nie będą mogli rekrutować się Polacy. Mamy do czynienia z ogromną dyskryminacją Polaków, już nie pierwszą – zaznaczył polityk. Przypomniał też, że Konfederacja od początku stała na stanowisku, że należy pomagać Ukraińców, uciekającym przed wojną, ale sprzeciwiając się przywilejom, które obywatelom Ukrainy nadawane, jak w tym przypadku.

– Jest to jawna dyskryminacja Polaków – zaznaczył Tumanowicz. – Co ma do zaproponowania rząd PiS i Solidarnej Polski? Mówi nam, żeby zacisnąć zęby, żeby docieplić mieszkania, żeby – jak to powiedział edukacji Przemysław Czarnej, że on będzie mniej jadł i taniej. Są to skandaliczne wypowiedzi, które szykanują Polaków. Jako Konfederacja apelujemy, żeby rząd PiS i SP przestał gnębić Polaków, żeby zaprzestał dyskryminacji Polaków we własnym kraju!

Witam Państwa na konferencji Konfederacji w związku ze skandaliczną decyzją władz Uniwersytetu Warszawskiego, który zabukował, zarezerwował prawie 2,5 tysiąca miejsc na przyszłorocznej rekrutacji na najbliższy rok akademicki, tylko i wyłącznie dla obywateli🇺🇦. 1/5 pic.twitter.com/jeCYaJOYjv — Witold Tumanowicz (@WTumanowicz) July 14, 2022

Witold Tumanowicz w osobnym nagraniu skierował kilka pytań do ministra edukacji, Przemysława Czarnka.

– Co zamierza pan zrobić z faktem, że władze Uniwersytetu Warszawskiego postanowiły zarezerwować 2,5 tys. miejsc tylko i wyłącznie dla obywateli Ukrainy, tzn. takich, które nie będą dostępne dla Polaków? Czy to nie jest dyskryminacja? Co pan zamierza z tym zrobić? Czy segregacja studentów ze względu na pochodzenie jest czymś, co pan aprobuje? – pytał polityk Konfederacji.

– Proszę interweniować, bo widzimy, że Polacy stają się w Polsce obywatelami drugiej kategorii. Skandal, tak nie powinno być! – dodał.

Uniwersytet Warszawski DYSKRYMINUJE POLAKÓW‼

Kilka pytań do ministra Przemysław Czarnek. Polacy stają się w Polsce obywatelami drugiej kategorii! Skandal! pic.twitter.com/zG2eg9MN11 — Witold Tumanowicz (@WTumanowicz) July 14, 2022

Okazuje się, że UW to nie jedyna uczelnia, na której kandydaci z Ukrainy, a także inni obcokrajowcy, w przeciwieństwie do Polaków, mają zagwarantowane miejsca na studiach stacjonarnych. Portal Kresy.pl zapytał o tę kwestię największe polskie uczelnie. Różnego rodzaju limity i liczbę miejsc gwarantowanych wprowadziły m.in. Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, czy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W kontekście omawianej sprawy warto przypomnieć, że w czerwcu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek stwierdził, że każdy przyjęty do polskiej szkoły Ukrainiec powinien otrzymać promocję do następnej klasy.

Minister został zapytany, ilu uczniów z Ukrainy nie otrzymało promocji do następnej klasy. „Nie mamy takich informacji, natomiast ja się spodziewam, że jeżeli ktoś przyjął ucznia ukraińskiego do klasy polskiej, to go wypromował, bo byłoby skandalem, gdyby go nie wypromował” – odpowiedział.

Przypomnijmy, że w lipcu ubiegłego roku w sieci opublikowano listę rekrutacyjną wydziału psychologii na UAM w Poznaniu. Na pierwszych piętnastu miejscach znaleźli się obcokrajowcy. Zrzut ekranu wywołał burzę w mediach społecznościowych. Do sprawy odnieśli się politycy oraz komentatorzy przestrzeni publicznej. Użytkownicy Twittera zaczęli publikować wpisy, które pokazują skalę zjawiska. Przedstawiono listy, na których nawet kilkadziesiąt pierwszych miejsc zajmowali obcokrajowcy.

