Ukraina wysłała w kosmos satelitę [+VIDEO]

Ukraińska sonda została w czwartek wystrzelona na orbitę. Stało się to możliwe dzięki amerykańskiej firmie SpaceX.

Jak poinformował portal Ukrinform, w czwartek, amerykańska firma SpaceX wystrzeliła w kosmos ukraińskiego satelitę Sicz-2-30. „Satelita Sicz-2-30 został wystrzelony w kompleksie startowym stacji kosmicznej 40 na przylądku Canaveral” – donosi korespondent portalu.

Sonda została zaprojektowana w Państwowym Biurze Projektów w w mieście Dniepr w celu monitorowania użytkowania ziemi, roślinności, lasów, zasobów wodnych oraz eliminowania skutków klęsk żywiołowych.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Ponadto satelita może pomóc w pozyskiwaniu danych dotyczących tworzenia konstrukcji inżynierskich, ruchu sprzętu wojskowego i statków. Początkowo satelita został zaprojektowany pod nazwą „Sicz-2-1”, później przemianowano go na „Sicz-2-30”, ponieważ jego wystrzelenie zbiegło się w czasie z 30. rocznicą odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Satelita waży 180 kg.

„Po raz pierwszy od 10 lat w kosmos wystrzelony został ukraiński satelita, Sicz-2-30 zbudowany w Dnieprze w ramach Narodowego Programu Kosmicznego. Urządzenie dostarczyła rakieta SpaceX. Nie możemy się doczekać pierwszych zdjęć wykonanych przez nowego ukraińskiego satelitę” – napisał na Twitterze prezydent Zełenski.

For the first time in 10 years, the Ukrainian Sich-2-30 satellite built in Dnipro as part of the National Space Program was launched into space. The device was delivered by a @SpaceX rocket. We look forward to seeing the first photos taken by the new Ukrainian satellite. pic.twitter.com/axoBfxeMLL

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2022