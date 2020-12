Chiński lotniskowiec przepłynął przez Cieśninę Tajwańską. Siły zbrojne Tajwanu w gotowości

Grupa chińskich okrętów, w skład której wchodził nowy, chiński lotniskowiec Szantung, przepłynęła przez Cieśninę Tajwańską. Jednostki zmierzały na ćwiczenia, które odbędą się na wodach Morza Południowochińskiego – chińska marynarka wojenna poinformowała w poniedziałek. Ruchy chińskich jednostek wywołały podniesienie gotowości sił zbrojnych Tajwanu.

Komunikat chińskiej marynarki wskazuje, że Szantung oraz towarzyszące mu okręty „gładko” przepłynęły przez Cieśninę Tajwańską – informuje „Aljazeera”. Chińska marynarka wojenna deklaruje, że ćwiczenia, na które zmierzały okręty będą wykonane „zgodnie z rocznym planem”. Tajwan poinformował, że wysłał sześć okrętów wojennych i osiem samolotów wojskowych do monitorowania ruchów chińskich jednostek.

„W przyszłości będziemy nadal organizować podobne operacje w oparciu o potrzeby szkoleniowe” – napisano w komunikacie chińskiej marynarki.

Resort obrony Tajwanu poinformował, że chińskiemu lotniskowcowi towarzyszyły cztery okręty wojenne.

Two PLA aircraft (Y-9 EW and Y-8 RECCE) entered #Taiwan’s southwest ADIZ in the afternoon of Dec. 21. Please check our official website for more information: https://t.co/otlgfKOWFC pic.twitter.com/APzUoqaXwO

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) December 21, 2020