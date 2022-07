Turcja wzywa szwedzkiego charge d’affaires w związku z „terrorystyczną propagandą”

Tureckie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało szwedzkiego charge d’affaires w Ankarze, aby skrytykować „terrorystyczną propagandę” podczas protestu grupy kurdyjskiej w Sztokholmie, podają źródła dyplomatyczne.

W środę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, wracając ze szczytu irańsko-rosyjsko-tureckiego w Teheranie, w rozmowie z dziennikarzami odniósł się do kwestii przyjęcia Szwecji i Finlandii do NATO. Według niego, prawie wszystkie kraje Północnej Europy stały się „gniazdem terroru”.

Erdogan podkreślił, że wśród krajów akceptujących działalność organizacji, uważanych przez Turcję za terrorystyczne, widzi także Norwegię. Kolejny raz zagroził Finlandii i Szwecji zablokowaniem ich akcesji do NATO, jeśli nie dotrzymają złożonych Turcji obietnic, związanych z walką z terroryzmem.

O przyzwalanie na działalność „grup terrorystycznych” Erdogan oskarżył również inne kraje NATO. Wymienił w tym kontekście Niemcy, Holandię, Francję, Włochy i Wielką Brytanie. Jego zdaniem, państwa te, również należące do NATO, przyzwalają grupom, traktowanych przez Turcję jako terrorystyczne, na swobodną działalność.

Należy zaznaczyć, że to już kolejny w ciągu stosunkowo krótkiego czasu przypadek, gdy prezydent Turcji grozi Szwedom i Finom zablokowaniem akcesji do NATO. Jak pisaliśmy, w poniedziałek Recep Tayyip Erdogan zapowiedział, że Turcja zawiesi starania Finlandii i Szwecji o członkostwo w NATO, jeśli oba kraje nie dotrzymają obietnic dotyczących „walki z terroryzmem” złożonych w ubiegłym miesiącu. Wcześniej powiedział, że Finlandia i Szwecja muszą najpierw dotrzymać obietnic złożonych Turcji w umowie o zniesieniu jej weta w sprawie ich ofert członkostwa w NATO lub ratyfikacja nie zostanie wysłana do tureckiego parlamentu.

Ponadto, w środę Erdogan nawiązał też do wtorkowej ustawy amerykańskiej Izby Reprezentantów, która stawia dodatkowe warunki w sprawie sprzedaży Turcji myśliwców F-16. W dokumencie zobowiązano m.in. administrację prezydenta Joe Bidena do przedstawienia gwarancji, że uzbrojenie to nie będzie używane do naruszania przestrzeni powietrznej Grecji. Według tureckiego przywódcy, warunki te „nie są wiążące”. Podkreślił, że polega na zapewnieniach Bidena, który podczas szczytu NATO w Madrycie nie określił żadnych warunków sprzedaży F-16 do Turcji.

W lipcu ruszył proces ratyfikacji członkostwa Szwecji i Finlandii w Sojuszu Północnoatlantyckim. 7 lipca br. Sejm wyraził zgodę na ratyfikację przez prezydenta RP akcesji Szwecji i Finlandii do NATO.

Finlandia i Szwecja ubiegają się o członkostwo w sojuszu obronnym w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę, ale spotkały się ze sprzeciwem Turcji, która oskarżyła kraje nordyckie o wspieranie grup, które uznaje za terrorystyczne. W lipcu trzy kraje podpisały porozumienie na szczycie NATO w Madrycie. Turcja zniosła swoje weto w zamian za zobowiązania Szwecji i Finlandii w sprawie „walki z terroryzmem” i eksportu broni. Turcja zapowiedziała, że ​​będzie uważnie monitorować realizację porozumienia.

