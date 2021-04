Rosja zagroziła Ukrainie „nieodwracalnymi skutkami dla państwowości” w razie wstąpienia do NATO

Jeśli Ukraina wstąpi do NATO, dojdzie do eskalacji wojny na wschodzie tego kraju i „nieodwracalnych konsekwencji dla ukraińskiej państwowości” – zagroziło w piątek rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Jak podaje agencja TASS, podczas piątkowego briefingu rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa skomentowała niedawne słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział, że przyszłe członkostwo Ukrainy w NATO pozwoli na uregulowanie konfliktu w Donbasie.

„Hipotetyczne otrzymanie członkostwa w sojuszu, w przeciwieństwie do oczekiwań Kijowa, nie tylko nie przyniesie pokoju na Ukrainie, ale, przeciwnie, doprowadzi do eskalacji sytuacji na dużą skalę na południowym wschodzie [Ukrainy] i może doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji dla ukraińskiej państwowości” – powiedziała Zacharowa.

Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji zaapelowała do władz ukraińskich o „odpowiedzialne podejście” i realizację zobowiązań wynikających z porozumień mińskich.

Sytuację w Donbasie Zacharowa oceniła jako trudną i mającą tendencję do pogarszania się. Według niej odpowiedzialność za to ponoszą „wojownicze nastroje” w Kijowie, który „żyje złudzeniami co do możliwości militarnego rozwiązania konfliktu na południowym wschodzie kraju”. Przedstawicielka rosyjskiego MSZ zarzuciła Ukrainie, że ściąga do Donbasu sprzęt i żołnierzy oraz przeprowadza mobilizację. „W ukraińskich mediach rozpala się histeria o mitycznym rosyjskim zagrożeniu, planach Moskwy o ataku na Ukrainę niemalże jutro. Wszystko to dzieje się w dużej mierze za sugestią zachodnich kuratorów Kijowa i przy otwartym publicznym poparciu” – stwierdziła Zacharowa.

Słowa Zacharowej to kolejna w ostatnim czasie wypowiedź płynąca ze szczytów władzy w Rosji grożąca Ukrainie poważnymi konsekwencjami eskalacji konfliktu. 1 kwietnia minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że „ci, którzy będą próbowali rozpętać nową wojnę w Donbasie, zniszczą Ukrainę”. W czwartek wiceszef administracji prezydenta Rosji Dmitrij Kozak zadeklarował, że Moskwa nie pozostanie obojętna wobec rozwoju sytuacji w Donbasie i będzie „bronić swoich obywateli”.

30 marca na nadzwyczajnym posiedzeniu ukraińskiego parlamentu głównodowodzący ukraińskich sił zbrojnych gen. Rusłan Chomczak powiedział, że Rosja utrzymuje na granicy z Ukrainą 28 batalionowych grup taktycznych, jednak w ostatnim czasie obserwuje się przerzucanie w ten rejon kolejnych jednostek „pod pozorem ćwiczeń”. W Internecie pojawiły się nagrania rosyjskiego sprzętu wojskowego przerzucanego do regionów graniczących z Ukrainą.

Działania te skrytykował już Departament Obrony USA, który nazwał je „eskalacją rosyjskiej agresji na wschodniej Ukrainie”. W czwartek w rozmowie telefonicznej kanclerz Niemiec Angela Merkel zażądała od Władimira Putina zaprzestania gromadzenia wojsk na granicy z Ukrainą.

Kresy.pl / tass.ru