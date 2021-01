Szwecja zmodernizuje korwety klasy Visby i zaczynie budowę drugiej generacji tych okrętów

Zarówno używane obecnie przez szwedzką marynarkę wojenną korwety klasy Visby, jak i przyszłe okręty Visby 2. generacji, otrzymają rakietowe systemy obrony powietrznej oraz najnowsze wersje systemów rakiet przeciwokrętowych i torped.

W tym tygodniu szwedzki koncern Saab podpisał z agencją rządową FMV dwie umowy dotyczące nowej generacji okrętów nawodnych, w tym korwet. Pierwsza dotyczy fazy definicyjnej modernizacji pięciu będących w służbie korwet klasy Visby, o właściwościach stealth. Druga umowa, również fazy definicyjnej, związana jest z budową nowych korwet tej klasy, kolejnej generacji – Visby Generation 2. Łączna wartość obu umów to 190 mln koron szwedzkich, czyli równowartość 85,7 mln złotych.

Kontrakty obejmują analizę wymagań i oznaczają rozpoczęcie prac nad modyfikacją pięciu korwet klasy Visby i nad pozyskaniem okrętów Visby Generation 2.

Lars Tossman, szef Strefy Biznesowej Koskums, stoczni należącej do Saab powiedział, że kontrakty są wielkim krokiem naprzód dla zwiększenia zdolności szwedzkich nawodnych okrętów bojowych.

„Korwety Visby od 20 lat są pionierskie, a po modernizacji w średnim czasie użytkowania (ang. Mid-Life Upgrades), zostaną dobrze wyposażone do wypełniania przyszłych zadań. Doświadczenie i wiedza zdobyte przez lata przez klasę Visby posłużą przy opracowaniu Visby Generation 2” – powiedział Tossman, cytowany w oficjalnym komunikacie.

Korwety Visby Generation 2 będą rozwinięciem jednostek klasy Visby w wersji 5. Zostaną wyposażone w nowoczesny system rakietowych pocisków przeciwokrętowych, nowy system torped oraz rakietowe uzbrojenie obrony powietrznej.

Pierwsza korweta klasy Visby została zwodowana w 2000 roku, a dwa lata później weszła do służby. Pozostałe cztery okręty zaczęły służbę w 2009 i w 2015 roku. Wszystkie posiadają właściwości stealth. Uzbrojenie stanowi działo morskie Bofors Mk3 kal. 57 mm, rakiety przeciwokrętowe RBS15 Mk2, torpedy i granatniki. Wyporność wynosi 650 ton, a prędkość maksymalna 35 węzłów.

Faza definicyjna planowanej modernizacji tych jednostek ma na celu zapewnienie im odpowiedniej zdolności operacyjnej co najmniej do 2040 roku. Okręty mają przejść modyfikację posiadanych systemów, a dodatkowo otrzymać rakietowy system obrony powietrznej (przewidywanego od początku, ale zarzuconego ze względów oszczędnościowych). System rakiet przeciwokrętowych RBS15 zostanie ulepszony do najnowszej wersji, podobnie jak uzbrojenie torpedowe. To drugie Szwedzi chcą przystosować dla nowych lekkich torped opracowanych przez Saab i przeznaczonych m.in. do zwalczania okrętów podwodnych.

navalnews.com / Kresy.pl