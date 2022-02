Norwegia wyśle żołnierzy na Litwę

Ławrow ujawnił formę amerykańskiego stanowiska przekazaną jego resortowi przy okazji spotkania z prezydentem Władimirem Putinem - "Odpowiedź USA składa się z dwóch części. Pierwsza część odpowiada na nasze trzy kluczowe problemy, które zidentyfikowaliśmy: nierozszerzanie NATO, nierozmieszczenie zagrażającej nam broni uderzeniowej oraz, ogólnie rzecz biorąc, powrót konfiguracji wojskowej i wojskowo-technicznej w Europie do stanowiska z 1997 r., kiedy podpisano Akt Stanowiący Rosja–NATO, w którym po raz pierwszy w tym formacie postawiono zadanie zapewnienia niepodzielności bezpieczeństwa [...] Odpowiedź na te pytania jest negatywna. Z pewnością nie może nas zadowolić" - zacytowała agencja informacyjna TASS.

Ławrow stwierdził, że treścią amerykańskiej odpowiedzi „przede wszystkim jest prawo każdego państwa do wyboru sojuszy, przystępowania do sojuszy, zmiany sojuszy i to nie jest kwestia do dyskusji". Szef rosyjskiej dyplomacji podkreślał z kolei, że prawo to miało zostać na forum OBWE i Rady NATO-Rosja uzależnione od zasady nie wzmacniania swojego bezpieczeństwa kosztem bezpieczeństwa innego państwa, a właśnie tak Rosjanie postrzegają rozszerzanie Sojuszu Północnoatlantyckiego.